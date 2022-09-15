UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kritik gece! Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor...

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi’ne istediği gibi başlayamayan Trabzonspor bugün saat 19.45’te başlayacak mücadelede Kızılyıldız’ı konuk edecek. Medical Park Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak. Gruplarda ilk galibiyetini arayan bordo mavililerde Hüseyin, Serkan, Peres, Visca ve Dorukhan’ın sakatlıkları sürüyor. Sağ ayak parmağından ödem bulunan Gbamin dünkü idmana çıkmazken Yusuf ve Djaniny’nin durumları ise maç saatinde netleşecek. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Monaco saat 19.45’te Ferençvaroş’u misafir edecek. B Grubu’nda mücadele eden Fenerbahçe ise kendisi gibi grup maçlarına galibiyetle başlayan Rennes ile Fransa’da karşı karşıya gelecek. Saat 22.00’de başlayacak mücadeleyi Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.

Haberin Devamı

HEDEF 2'DE 2 YAPMAK

Rennes’i de yenerek grupta 2’de 2 yapmak ve liderliği oturmak isteyen Kanarya ardından üst üste oynayacağı 2 AEK Larnaka maçıyla zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. F.Bahçe’de lisans çıkarılmayan Lemos, Bruma, Novak ile UEFA listesine yazılmayan Nazım ve Serdar dışında eksik yok.

KANARYA FRANSA'DA İLK PEŞİNDE

Daha önce Rennes ile resmi bir maçta karşılaşmayan Fenerbahçe ilk kez bir Türk takımı ile oynayacak rakibine Fransa’da sürpriz yapmak istiyor. Fransız takımları ile daha önce deplasmanda 9 kez karşılaşan Kanarya 2 galibiyet alırken 7 kez mağlubiyet yaşadı.

AVCI İLK ZAFERİNİ ARIYOR

Trabzonspor da Abdullah Avcı da Avrupa’daki galibiyet özlemine Kızılyıldız ile son vermek istiyor. Bordo mavililer Avrupa kupalarında çıktığı son 14 karşılaşmada 10 mağlubiyet, 4 beraberlik alıp hiç kazanamazken bunların 7’sinde (4 M, 3 B) Avcı takımın başındaydı.

LİDER BAŞAKŞEHİR FIORENTINA'YA KARŞI

Konferans Ligi’nde elemelerdeki müthiş performansını grup maçlarında da sürdüren lider Başakşehir A Grubu’ndaki 2. maçında Fiorentina’yı konuk edecek. Fatih Terim Stadı’nda 22.00’de başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez yönetecek. Mücadele, TV 8,5’tan naklen yayımlanacak. Diğer maçta ise Rigas Skola evinde Hearts ile karşılaşacak.

Haberin Devamı

SİVASSPOR, CLUJ DEPLASMANINDA

İlk hafta tüm maçların 1-1 sona erdiği H Grubu’nda Demir Grup Sivasspor ilk galibiyetini almak için Romanya deplasmanında Cluj karşısına çıkacak. Saat 19.45’te başlayacak müsabakada Hollandalı Allard Lindhout düdük çalacak. Bu maç da TV 8,5’tan canlı olarak izlenebilecek. Gruptaki diğer mücadelede saat 19.45 Slavia Prag ile Ballkani karşı karşıya gelecek.