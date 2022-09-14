Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim'e övgüler! Basın toplantısında sürprizi açıkladı: 'Bizimle olacak'

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UEFA Konferans Ligi gruplarının ikinci haftasında Fiorentina ile kozlarını paylaşacak olan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Hearts galibiyetiyle morallendiklerine vurgu yapan Belözoğlu, "Gruba iyi başladık. Ama Fiorentina'nın da değerini biliyoruz. Çok güçlü bir takım. Önceki fikstürlerde çok fazla maç kazanamadılar ama hala onları grupta favori olarak görüyorum. Yarınki maç farklı, kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

MESUT ÖZİLİ'N SON DURUMU

Mesut Özil'in son durumu hakkında da bilgi veren Belözoğlu, "Mesut, istediği kadar ya da bizim istediğimiz kadar süre alamadı. Tam kendisini bulmuştu ama ağır hastalık geçirdi. 10 gün takımdan ayrı kaldı. Yarın kadroda düşündüğümüz oyunculardan biri kulübede." şeklinde konuştu.

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FIORENTINA'YI HALA DAHA FAVORİ GÖRÜYORUM

Fiorentina’nın ilk maçta sürpriz bir şekilde puan kaybı yaşamasına rağmen grubun favorisi olduğunu belirten genç teknik adam, "Biz gerçekten iyi başladık. Onların değerini iyi biliyoruz. Bildiğim kadarıyla geride kalan fikstürde çok fazla maç kazanamadılar. Hala onları favori görüyorum. Yarınki maçı farklı görüyorum ve kazanmak için oynayacağız" şeklinde konuştu.

"GOL YEMEME ÜZERİNE BİR PLAN YAPMIYORUZ"

Süper Lig’de geride kalan maçlarda gol yememelerinin hatırlatılması üzerine Belözoğlu, maçları kazanmak için planlar yaptıklarını belirterek, "Bizim için sezon iyi başladı. Avrupa’da en çok maç kazanan takımız, ligde gol yemedik. Gol yememe üzerine bir plan yapmıyoruz. Maçları kazanmak için plan yapıyoruz. Bu biraz fazla gündeme geliyor. Oyun üstünlüğü ve maçları kazanmak daha önemli. Bir oyun anlayışımız var, bunu devam ettirmek en büyük isteğimiz" açıklamasında bulundu.

"AVRUPA’DA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMA HEDEFİM VAR, BU İTALYA OLURSA ÇOK DAHA MUTLU OLURUM"

"Bir gün İtalya’da teknik direktörlük yapmak ister misiniz?" sorusuna ise Emre Belözoğlu, şöyle cevap verdi:

"Benim için İtalya, Türkiye’den sonra en sevdiğim ülke diyebilirim. Orada güzel zamanlarım geçti. Onlarla benzer özelliklerimiz olduğunu düşünüyorum. Bir gün tabii ki hedefim, Avrupa’da teknik adamlık yapmak. Bu İtalya olursa çok daha mutlu olurum. Bu şu anda çok yakın bir hedef olarak görülmüyor."

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FATİH TERİM'E ÖVGÜLER

Emre Belözoğlu, Fatih Terim'e de övgülerde bulunurken "Terim çok değerli bir antrenör. Fiorentina'da çalışırken, Türkiye'deki herkes Fiorentina'yı tutmaya başladı. Herkes onun gibi olmak ister, Galatasaray'da da benim antrenörlüğümü yaptı. Çok değerli birisi, gerçekten severim kendisini" ifadelerini kullandı.

BİZİMLE OLACAK, EN BÜYÜK TEKNİK ADAM

Belözoğlu sözlerini "Fatih Terim, yarın bizimle olacak. Stadyumun ismi de kendi ismi. Terim, ülke futbolu için gelmiş geçmiş en büyük teknik adam. Her zaman ülke futbolunda yeri farklı olacaktır" şeklinde tamamladı.