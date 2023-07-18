TVF Mehmet Akif Üstündağ: Vargas 44 numarayı giyiyor ve ben de ‘Malatyalıyım’ diyor!

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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Milletler Ligi şampiyonluğu kazanmasıyla ilgili duygu ve düşüncelerini Hürriyet’e anlattı. “Hem şampiyon olduk hem de dünya klasmanında 1. sıraya çıktık” diyen Üstündağ, saat farkı nedeniyle ABD’deki maçların Türkiye’de sabaha karşı oynanmasına karşın çok geniş bir kitle tarafından izlediğini belirterek şunları söyledi:

ÜLKEYi iKi GECE UYUTMADIK

“Gelen telefonlardan, mesajlardan ve maillerden voleybola bu kadar büyük ilginin olduğunu görünce gözlerim doldu. Bu ülke voleybolu çok sevdi. Ülkeyi iki gece uyutmadık. Halkımız sabaha kadar maç izledi ama buna değdi. Milli takımda antrenör değişikliği yapmamız oyuncularda pozitif etki yarattı. Milletler Ligi şampiyonluğu tabii ki büyük başarı ama biz henüz yolun başındayız. Avrupa Şampiyonası ve 2024 Olimpiyatları hedeflerimiz var.”

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EBRAR ENERJi MASKOTU, EDA KAPTAN GiBi KAPTAN

Takımın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Küba asıllı Melissa Vargas’ın, kendisinin doğum yere olan Malatya’nın plaka numarası 44’ü giydiğine dikkat çeken Üstündağ, “Melissa Vargas bizim evladımız oldu. Takımda 44 numarayı giyiyor ve ‘Ben de Malatyalıyım’ diyor. 44 onun uğurlu numarası oldu, aman değiştirmesin” dedi. Başkan Üstündağ, şöyle devam etti: “Vargas ve Ebrar takımın enerjisi maskotları. Hayatımda böyle bir uyum, arkadaşlık, adanmışlık, beraberlik görmedim. Eda tarihe geçen bir oyuncu. Kaptan gibi kaptan. Takımın en yaşlısı ama Milletler Ligi’nin bir etabında bile bizden izin istemedi.”

KADIN Voleybol TAKIMLARIMIZ 30 KUPA KAZANDI

Takım sporlarında Türkiye’nin en başarılı olduğu branş kadın voleybolu... Kulüplerimiz bugüne dek Avrupa ve Dünya çapındaki organizasyonlarda 24 şampiyonluk kazandı. A milli takımlarımız da 6 uluslararası turnuvada mutlu sona ulaştı.Filenin Sultanları ayrıca Avrupa şampiyonalarında 2 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

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A MiLLi TAKIM (6 KUPA)

· 1 Balkan Şamp. (1992)

· 1 Akdeniz Oyunları (2005)

· 1 CEV Avrupa Ligi (2014)

· 1 Avrupa Oyunları (2015)

· 1 İslam Oyunları (2021)

· 1 Milletler Ligi (2023)

KULÜPLER (24 KUPA)

· 8 CEV Şampiyonlar Ligi

· 7 Dünya Kulüpler

Şampiyonası

· 5 CEV Kupası

· 4 Challenge Kupası