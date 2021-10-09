Türkiye - Norveç maçı sonrası spor yazarları ne dedi? 'Gerçekten anlamak mümkün değil, acemice...'

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A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalarak puan sıralamasında rakibin önüne geçme fırsatını değerlendiremedi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 6. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile öne geçen Ay-Yıldızlılar, 41. dakikada Thorstvedt'in golüne engel olamadı ve devreye beraberlikle girildi. Mücadelenin ikinci yarısından da gol sesi çıkmadı ve A Milli Takım, sahadan 1 puanla ayrıldı.

Milliler, bu sonuçla birlikte 12 puanla 3. sırada kaldı. Norveç ise 14 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

Yazarlarımız Güntekin Onay ve Uğur Meleke de Norveç maçını değerlendirdi. İşte o yorumlar:

GÜNTEKİN ONAY: BÖYLE FIRSAT BİR DAHA GELİR Mİ?

Evimizde, kendi seyircimizin önünde oynuyoruz. Norveç takımının kolu kanadı kırık. Başta Haaland ve Sörloth olmak üzere toplam 8 eksikle gelmişler. Cengiz’in baskısı ve bireysel becerisi sayesinde golü de erken bulup öne geçmişiz. Koşullar bundan daha iyi olabilir miydi? Asla... İlk 15 dakika seyirci desteğiyle bir heyecan ve önde baskı vardı ancak ardından futbol adına ortaya ne koyduk? Hiç bir şey.

YEDiĞiMiZ GOL ACEMiCEYDi

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Stefan Kuntz, Ozan Tufan’ın bu sezon kaç dakika oynadığını bilmiyor mu? Maç temposu eksikliği bir orta saha oyuncusu için ciddi bir sorundur. Ancak Kuntz bunu öngöremedi. Norveç 1-0’dan sonra oyunun kontrolünü ele geçirdi ve adeta bağıra bağıra gol geldi. Yediğimiz gol o kadar acemiceydi ki, korneri Norveçliler paslaşarak kullandılar, 2 oyuncuyu 1 kişiyle karşıladık!

KUNTZ FARK YARATAMADI

İkinci yarı golü bulmamız lazım, Stefan Kuntz, en etkili ve tehlikeli oyuncumuz Cengiz’in yerine Taylan’ı sahaya sürüyor. Attığı gole rağmen sahada top kaybından başka bir şey yapmayan Kerem’in yerine neden Cengiz Ünder oyundan çıkıyor? Gerçekten anlamak mümkün değil. Rakibi baskı altına alırsın, pozisyonlara girersin, fırsatlar kaçırıp da beraberlik alırsın anlarım.

Ne yazık ki final niteliğindeki bir maçta evimizde rakibi baskı altına bile alamadık. Üstelik golü kaçıran da 90+5’te Norveç oldu. Ayağımıza kadar gelen bu fırsatı lehimize çevirebilmek için hiç bir şey yapmadığımız bir maç oldu. Artık ipler elimizde değil. Kazanıp rakiplerimizin takılmasını beklemekten başka çaremiz yok. Stefan Kuntz’un ilk sınavında risk almayan ve fark yaratmayan bir teknik adamlık sergilediğinin de altını çizelim.







UĞUR MELEKE: HAYAL KIRIKLIĞI

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Bu grubun favori üçlüsü içinde Letonya-Karadağ-Cebelitarık’a puan kaybeden tek ülke biziz. Puan tablosunda geride kalmamızın temel sebebi bu. Dün de maalesef nefesimiz yetmedi. Galibiyeti hak edecek bir oyun oynamadık. Katar bileti oldukça zora girdi. Tek bir maçla Kuntz’un performansını analiz etmek de güç. Dünkü formasyonumuz Güneş dönemiyle aynıydı, yine 4-1-4-1 oynadık. Ön liberoda Berat’ın enerjisi daha iyi. İki kanatta ikinci-üçüncü bölge geçişini çabuk yapan Cengiz-Kerem’i kullanmamızı az sayıdaki olumlu puanlarımız arasına yazabiliriz.

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BURAK TEK KALDI

Güneş döneminde büyük maçlarda rakibi önde karşılamıyorduk. Hatta lüzumundan fazla geride karşılıyorduk. Dün ilk devrede önde karşılayan bir takım vardı. Golü de öyle bulduk zaten. Ancak o gol dışında net pozisyon üretmekte güçlük çektik. Özellikle Cengiz ve Kerem’in kanatlardan sıfıra inip ortaya çevirdiği çok iyi yerden toplar vardı. Zaman zaman Caner de attı böyle etkili toplar. Ancak ceza alanına Burak dışında ikinci bir oyuncu sokamıyoruz. Acaba 4-1-4-1’den vazgeçip 4-2-3-1’e mi dönmeliyiz? Hakan ikinci santrfor gibi kaleye yakın oynasa daha mı etkili olur sanki?

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OTOMATİK SEÇİMLER BİTTİ

Bu büyük resim dışında birkaç da küçük not eklenebilir dünkü performansla ilgili:

1- Kuntz’u Türkiye’nin her yerinde tribünlerde görüyorduk. Bunun da etkisiyle maça 5 Süper Lig oyuncusu başladı. Hatta Berkan girince bir ara 6 oldu. Uzun zaman sonra milli takımda yerel lig ağırlığı oldu dün.

2- Güneş’in bazı otomatik seçimleri artık yok. Umut, Okay, Kenan gibilerin pozisyonlarındaki Süper Lig oyuncuları Caner, Berat ve Kerem daha etkililerdi. Özellikle Caner’in soldan bindirmeleri ve içeriye yerden pasları yeni bir hücum opsiyonu. Uzun zamandır akan oyunda yalnızca Cengiz’e bağımlıydık.

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3- Sahada daha deneyimli bir takım vardı. Uzun zamandır Burak dışında deneyimli kullanmıyorduk. Dün 30 üstü 3 oyuncu sahadaydı: Serdar, Caner ve Burak.

4- Galibiyete mecbur olduğumuz halde dün son oyuncu değişiklik hakkımızı Halil ya da Serdar Dursun’dan yana kullanmamamız hayal kırıklığı.