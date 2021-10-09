Türkiye - Norveç maçı sonrası spor yazarları ne dedi? 'Gerçekten anlamak mümkün değil, acemice...'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İmam hatiplinin gazetesiİmam hatiplinin gazetesi#Tuğrul Eryılmaz
Anlamak mümkün değil, çok acemice...'Anlamak mümkün değil, çok acemice...'#A Milli Takım
Dolandırıcıları dolandırdanlar İşte bu onların hikâyesi...Dolandırıcıları dolandırdanlar! İşte bu onların hikâyesi...#Dolandırıcılık
Bu kış buz kesecek Tüm dünyayı etkileyecek küresel krizin eli kulağında...Bu kış buz kesecek! Tüm dünyayı etkileyecek küresel krizin eli kulağında...#Enerji
Yine teröristleri savundu Bidendan skandal Türkiye mektubuYine teröristleri savundu! Biden'dan skandal 'Türkiye' mektubu#Biden
Ateşle oynuyor ABde yeni kriz yolda...Ateşle oynuyor! AB'de yeni kriz yolda...#AB
‘Happy Birthday’ telefonları: Putin’i hangi başkanlar aradı‘Happy Birthday’ telefonları: Putin’i hangi başkanlar aradı#Doğum Günü
Emre Belözoğlu ilk transfer bombasını patlattıEmre Belözoğlu ilk transfer bombasını patlattı#Emre Belözoğlu
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
21 kişilik orkestrası Kıbrısta hapse girmişti... Şefin testi pozitif çıktı21 kişilik orkestrası Kıbrıs'ta hapse girmişti... Şefin testi pozitif çıktı! #Bülent Ersoy
Uluslararası şirketlerin yatırım adresi Türkiye Uluslararası şirketlerin yatırım adresi Türkiye#Türkiye
Çevreye sıfır zararda kadınlar lider olacak'Çevreye sıfır zararda kadınlar lider olacak'#Emine Erdoğan
Geceye damga vuran rakam Caner Erkin...Geceye damga vuran rakam! Caner Erkin...#A Milli Takım
Ölümden döndüm demişti... Alişandan 2 milyonluk estetik davası'Ölümden döndüm' demişti... Alişan'dan 2 milyonluk estetik davası#Alişan
İşadamı suç üstü yakalandı Adliyede makaron depremiİşadamı suç üstü yakalandı! Adliyede makaron depremi#Makaron
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Türkiye - Norveç maçı sonrası spor yazarları ne dedi? 'Gerçekten anlamak mümkün değil, acemice...'

#A Milli Takım#Türkiye Norveç Maçı Spor Yazarları#Türkiye Norveç Maçı Güntekin Onay Uğur Meleke

A Milli Takımımızın Norveç ile Kadıköy'de 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi yazarlarımız Güntekin Onay ve Uğur Meleke köşelerine taşıdı. Kadıköy'de ortaya konan futbolcu hayal kırıklığı yarattı: "İlk 15 dakika seyirci desteğiyle bir heyecan ve önde baskı vardı ancak ardından futbol adına ortaya ne koyduk? Hiç bir şey."

Türkiye - Norveç maçından öne çıkan fotoğraflarTürkiye - Norveç maçından öne çıkan fotoğraflar
Türkiye - Norveç maçından öne çıkan fotoğraflar

Tümünü Gör
Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalarak puan sıralamasında rakibin önüne geçme fırsatını değerlendiremedi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 6. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile öne geçen Ay-Yıldızlılar, 41. dakikada Thorstvedt'in golüne engel olamadı ve devreye beraberlikle girildi. Mücadelenin ikinci yarısından da gol sesi çıkmadı ve A Milli Takım, sahadan 1 puanla ayrıldı.

Milliler, bu sonuçla birlikte 12 puanla 3. sırada kaldı. Norveç ise 14 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

Yazarlarımız Güntekin Onay ve Uğur Meleke de Norveç maçını değerlendirdi. İşte o yorumlar:

GÜNTEKİN ONAY: BÖYLE FIRSAT BİR DAHA GELİR Mİ? 

Evimizde, kendi seyircimizin önünde oynuyoruz. Norveç takımının kolu kanadı kırık. Başta Haaland ve Sörloth olmak üzere toplam 8 eksikle gelmişler. Cengiz’in baskısı ve bireysel becerisi sayesinde golü de erken bulup öne geçmişiz. Koşullar bundan daha iyi olabilir miydi? Asla... İlk 15 dakika seyirci desteğiyle bir heyecan ve önde baskı vardı ancak ardından futbol adına ortaya ne koyduk? Hiç bir şey.

YEDiĞiMiZ GOL ACEMiCEYDi

Haberin Devamı

Stefan Kuntz, Ozan Tufan’ın bu sezon kaç dakika oynadığını bilmiyor mu? Maç temposu eksikliği bir orta saha oyuncusu için ciddi bir sorundur. Ancak Kuntz bunu öngöremedi. Norveç 1-0’dan sonra oyunun kontrolünü ele geçirdi ve adeta bağıra bağıra gol geldi. Yediğimiz gol o kadar acemiceydi ki, korneri Norveçliler paslaşarak kullandılar, 2 oyuncuyu 1 kişiyle karşıladık!

İşte A Milli Takımın puan durumu ve Norveçin kalan maçları

İlgili Haber:İşte A Milli Takım'ın puan durumu ve Norveç'in kalan maçları

KUNTZ FARK YARATAMADI

İkinci yarı golü bulmamız lazım, Stefan Kuntz, en etkili ve tehlikeli oyuncumuz Cengiz’in yerine Taylan’ı sahaya sürüyor. Attığı gole rağmen sahada top kaybından başka bir şey yapmayan Kerem’in yerine neden Cengiz Ünder oyundan çıkıyor? Gerçekten anlamak mümkün değil. Rakibi baskı altına alırsın, pozisyonlara girersin, fırsatlar kaçırıp da beraberlik alırsın anlarım.

Ne yazık ki final niteliğindeki bir maçta evimizde rakibi baskı altına bile alamadık. Üstelik golü kaçıran da 90+5’te Norveç oldu. Ayağımıza kadar gelen bu fırsatı lehimize çevirebilmek için hiç bir şey yapmadığımız bir maç oldu. Artık ipler elimizde değil. Kazanıp rakiplerimizin takılmasını beklemekten başka çaremiz yok. Stefan Kuntz’un ilk sınavında risk almayan ve fark yaratmayan bir teknik adamlık sergilediğinin de altını çizelim.

Türkiye - Norveç maçı sonrası spor yazarları ne dedi Gerçekten anlamak mümkün değil, acemice...



UĞUR MELEKE: HAYAL KIRIKLIĞI 

Haberin Devamı

Bu grubun favori üçlüsü içinde Letonya-Karadağ-Cebelitarık’a puan kaybeden tek ülke biziz. Puan tablosunda geride kalmamızın temel sebebi bu. Dün de maalesef nefesimiz yetmedi. Galibiyeti hak edecek bir oyun oynamadık. Katar bileti oldukça zora girdi. Tek bir maçla Kuntz’un performansını analiz etmek de güç. Dünkü formasyonumuz Güneş dönemiyle aynıydı, yine 4-1-4-1 oynadık. Ön liberoda Berat’ın enerjisi daha iyi. İki kanatta ikinci-üçüncü bölge geçişini çabuk yapan Cengiz-Kerem’i kullanmamızı az sayıdaki olumlu puanlarımız arasına yazabiliriz.

Haberin Devamı

BURAK TEK KALDI

Güneş döneminde büyük maçlarda rakibi önde karşılamıyorduk. Hatta lüzumundan fazla geride karşılıyorduk. Dün ilk devrede önde karşılayan bir takım vardı. Golü de öyle bulduk zaten. Ancak o gol dışında net pozisyon üretmekte güçlük çektik. Özellikle Cengiz ve Kerem’in kanatlardan sıfıra inip ortaya çevirdiği çok iyi yerden toplar vardı. Zaman zaman Caner de attı böyle etkili toplar. Ancak ceza alanına Burak dışında ikinci bir oyuncu sokamıyoruz. Acaba 4-1-4-1’den vazgeçip 4-2-3-1’e mi dönmeliyiz? Hakan ikinci santrfor gibi kaleye yakın oynasa daha mı etkili olur sanki?

Haberin Devamı

OTOMATİK SEÇİMLER BİTTİ

Bu büyük resim dışında birkaç da küçük not eklenebilir dünkü performansla ilgili:

1- Kuntz’u Türkiye’nin her yerinde tribünlerde görüyorduk. Bunun da etkisiyle maça 5 Süper Lig oyuncusu başladı. Hatta Berkan girince bir ara 6 oldu. Uzun zaman sonra milli takımda yerel lig ağırlığı oldu dün.

2- Güneş’in bazı otomatik seçimleri artık yok. Umut, Okay, Kenan gibilerin pozisyonlarındaki Süper Lig oyuncuları Caner, Berat ve Kerem daha etkililerdi. Özellikle Caner’in soldan bindirmeleri ve içeriye yerden pasları yeni bir hücum opsiyonu. Uzun zamandır akan oyunda yalnızca Cengiz’e bağımlıydık.

Haberin Devamı
Stefan Kuntz: Norveçin golü sonrası kontrolü kaybettik

İlgili Haber:Stefan Kuntz: 'Norveç'in golü sonrası kontrolü kaybettik'

3- Sahada daha deneyimli bir takım vardı. Uzun zamandır Burak dışında deneyimli kullanmıyorduk. Dün 30 üstü 3 oyuncu sahadaydı: Serdar, Caner ve Burak.

4- Galibiyete mecbur olduğumuz halde dün son oyuncu değişiklik hakkımızı Halil ya da Serdar Dursun’dan yana kullanmamamız hayal kırıklığı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Takım#Türkiye Norveç Maçı Spor Yazarları#Türkiye Norveç Maçı Güntekin Onay Uğur Meleke