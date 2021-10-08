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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takım'ın puan durumu ve Norveç'in kalan maçları

#Türkiye#Norveç#Hollanda
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubunda A Milli Takımın puan durumu ve Norveçin kalan maçları

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maçında Norveç'i konuk eden A Milli Futbol Takımı, sahadan 1-1 eşitlikle ayrılırken lider Hollanda'nın 4, ikinci Norveç'in 2 puan gerisinde 12 puanla üçüncü sırada yer aldı. Milliler, gruptan çıkmak için kaç puana ihtiyacı var? İşte gruptaki maçlar ve takımların puanları...

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2022 Dünya Kupası'na katılım için büyük önem arz eden maçta Norveç'le berabere kalan Milliler, son üç maça kala 12 puanla üçüncü sırada yer aldı.

16 puanı bulunan lider Hollanda'nın 4 puan gerisinde yer alan Milliler, ikincilik mücadelesi verdiği Norveç'in 2 puan gerisinde kaldı.

HOLLANDA TEK GOLLE KAZANDI

Grubun lideri Hollanda, Letonya deplasmanında zorlanmasına karşın sahadan 1 puanla ayrılarak zirvedeki yerini korudu ve rakipleriyle puan farkını açtı.

KARADAĞ YAKLAŞTI

Son maçlardaki çıkışıyla dikkat çeken Karadağ ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 devirerek puanını 11'e yükseltti.

LİDER BAŞLAMIŞTIK AMA...

Gruba Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle başlayan A Milli Takım, son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. EURO2020'de üç maçı da kazanamayan Milliler, gruptaki son 4 karşılaşmada ise sadece Cebelitartık'ı mağlup etti. Bu sonuçla birlikte 2022 Dünya Kupası bileti de zora girmiş oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubunda A Milli Takımın puan durumu ve Norveçin kalan maçları

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GRUPTA PUAN DURUMU

1- Hollanda - 16 puan
2- Norveç - 14 puan
3- Türkiye - 12 puan
4- Karadağ - 11 puan
5- Letonya - 5 puan
6- Cebelitartık - 0 puan

MİLLİ TAKIM, GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Milliler, kalan 3 maçı da kazanması halinde lider olabilmek için Hollanda'nın en az 4, Norveç'in 2 puan kaybetmesini bekleyecek. Play-off turu için de grubu ikinci sırada bitirmesi gereken Kuntz'un öğrencileri için Norveç'in 3 puan bırakması yeterli olacak. Solbakken'in ekibinin 2 puan kaybetmesi halinde averajlara bakılacak.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubunda A Milli Takımın puan durumu ve Norveçin kalan maçları

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI

Letonya(d)

Cebelitarık

Karadağ(d)

HOLLANDA'NIN KALAN MAÇLARI

Cebelitarık

Karadağ(d)

Norveç

NORVEÇ'İN KALAN MAÇLARI

Karadağ

Letonya

Hollanda(d)

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#Türkiye#Norveç#Hollanda