2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takım'ın puan durumu ve Norveç'in kalan maçları

2022 Dünya Kupası'na katılım için büyük önem arz eden maçta Norveç'le berabere kalan Milliler, son üç maça kala 12 puanla üçüncü sırada yer aldı.
16 puanı bulunan lider Hollanda'nın 4 puan gerisinde yer alan Milliler, ikincilik mücadelesi verdiği Norveç'in 2 puan gerisinde kaldı.
HOLLANDA TEK GOLLE KAZANDI
Grubun lideri Hollanda, Letonya deplasmanında zorlanmasına karşın sahadan 1 puanla ayrılarak zirvedeki yerini korudu ve rakipleriyle puan farkını açtı.
KARADAĞ YAKLAŞTI
Son maçlardaki çıkışıyla dikkat çeken Karadağ ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 devirerek puanını 11'e yükseltti.
LİDER BAŞLAMIŞTIK AMA...
Gruba Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle başlayan A Milli Takım, son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. EURO2020'de üç maçı da kazanamayan Milliler, gruptaki son 4 karşılaşmada ise sadece Cebelitartık'ı mağlup etti. Bu sonuçla birlikte 2022 Dünya Kupası bileti de zora girmiş oldu.
GRUPTA PUAN DURUMU
1- Hollanda - 16 puan
2- Norveç - 14 puan
3- Türkiye - 12 puan
4- Karadağ - 11 puan
5- Letonya - 5 puan
6- Cebelitartık - 0 puan
MİLLİ TAKIM, GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Milliler, kalan 3 maçı da kazanması halinde lider olabilmek için Hollanda'nın en az 4, Norveç'in 2 puan kaybetmesini bekleyecek. Play-off turu için de grubu ikinci sırada bitirmesi gereken Kuntz'un öğrencileri için Norveç'in 3 puan bırakması yeterli olacak. Solbakken'in ekibinin 2 puan kaybetmesi halinde averajlara bakılacak.
TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI
Letonya(d)
Cebelitarık
Karadağ(d)
HOLLANDA'NIN KALAN MAÇLARI
Cebelitarık
Karadağ(d)
Norveç
NORVEÇ'İN KALAN MAÇLARI
Karadağ
Letonya
Hollanda(d)