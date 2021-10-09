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Stefan Kuntz Türkiye - Norveç maçı sonrası neler dedi?

#Milli Takım#Kuntz#Stefan

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Norveç ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından konuştu.

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2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Stefan Kuntz'un sözleri;

Planlarımızdan bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi ön alan presi ve rakibin hata yapmasını bekleyip gol atmak. Bu taktiğimiz tuttu. Golü bulduk. Golden sonra kontrolü kaybetti. Onların taktiğine hızlı reaksiyon gösteremedik.

SEVİNDİĞİM BİR KONU VAR

Sevindiğim bir konu var. Onu belirtmek isterim. İkinci yarıya başlarken oyuncularla alakalı ufak dokunuşlar yaptık. O dokunuşların ardından tekrar oyunun kontrolünü aldık.

İYİ SAVUNDUK AMA...

Kornerleri, duran topları iyi savunduk ama gol olan pozisyonda da birebir hata yaptık. O bölgeye geç intikal ettik. Bu da gole sebebiyet verdik. Belli pozisyonlarda şans da var ama onlarınki çalışılmış bir stratejiydi.

OYUNCULAR BUNU YAPTI

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Maçtan önce takıma 'Var gücünüzle oynayın, tüm kalbinizi verin' dedim. Oyuncular da bunu yaptı, başardı. Bu anlamda memnunum.

'ALTAY'I TERCİH ETSEYDİM...'

Fenerbahçe'nin kalecisini tercih etseydim belki herkes bundan memnun olacaktı. Kalecimiz Uğurcan'ın şansı hak ettiğini düşünüyorum. İşin kolayına kaçmadık.

9 PUANI ALMAMIZ GEREKİYOR

Bundan sonra 9 puanı da almamız gerekiyor. Bu yolda bize ikramda bulunacak takımlar olursa bunu değerlendireceğiz. Kaçırmayacağız

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#Milli Takım#Kuntz#Stefan