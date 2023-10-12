Türkiye maçı öncesi Hırvatistan'da büyük şok! Kampı terk etti, takım golcüsüz kaldı | A Milli Takım'da Montella'nın zor kararı

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EURO 2024 elemeleri D grubu 7.maçında bu akşam Türkiye ile karşılaşacak olan Hırvatistan Milli Futbol Takımı'nda yeni sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bruno Petkovic ve Andrej Kramaric’in yanı sıra sakatlığı nedeniyle kanat oyuncusu Ivan Perišic'in de forma giyemeyeceği Hırvatistan'da milli takımın en skorer isimlerinden olan Kramaric de sakatlanarak kadrodan çıkarıldı.



Hırvatların elde kalan tek forvet oyuncusu Marko Livaja idi... Fakat son hafta yaşananlar 'bu kadarı da olmaz' dedirtti...

Hajduk Split'te forma giyen Livaja, teknik direktör Zlatko Dalic'in UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Türkiye ve Galler ile oynayacakları karşılaşmanın aday kadrosunda yer alıyordu. Geçen sezon oynanan Hırvatistan Kupası finalinin ardından, Hajduk Split forması giyen Livaja'nın davranışları rakip takım taraftarlarını çileden çıkardı. Bu olaydan sonra da milli takım antrenmanında bir taraftarla tartışan Livaja'nın bu hareketi bardağı taşıran son damla oldu.

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Sakatlık şoklarının üstüne Hırvatistan'a bir kötü haber de Marko Livaja'dan geldi. Ölüm tehditleri aldığını ifade eden 30 yaşındaki Marko Livaja, milli formaya veda ettiğini açıkladı. Livaja, kamp yaptıkları stadın önünde 'Umri Livaja' (Livaja’ya ölüm) pankartlarını görünce ayrılık kararı aldı.

Oyuncu, veda kararını şu açıklamayla duyurdu:

''Bu duyurudan önce Hırvatistan Futbol Federasyonu'na bilgi verdiğim gibi milli takımımdan uzun süre düşündükten sonra ayrılmaya karar verdim. Milli takımda geçirdiğim süre ve oyuncu kimliğim için antrenörlerime ve ekibime minnettarım. Katar'da aldığım bronz madalya ve takım arkadaşlarım arasında oluşan atmosferin de kalbimde her zaman özel bir yeri olacağını düşünüyorum. Büyük başarımızın tüm ülkede hüküm süren sevinci olarak, vatanım için gösterdiğim her performanstan gurur duyuyorum. Odak ve pozitifliğin oyunculara yöneltilmesini istiyorum, umarım önümüzdeki önemli maçları huzur içinde ve gerginlik olmadan karşılarlar. Desteğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ve milli takıma şimdi ve gelecekte içtenlikle mutluluk ve başarılar diliyorum.''

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HIRVATİSTAN'IN İLERİ UCUNDA KİM GÖREV YAPACAK?



Tüm bu yaşananların ardından gözler bu akşam oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Vicenzo Montella yönetiminde ilk resmi sınavına çıkacak milli takımımız için Hırvatistan'daki kaotik durum büyük bir şans. Önemli gol ayaklarından yoksun şekilde sahaya çıkacak Hırvatlarda teknik direktör Dalic, ilk 11'i belirleme konusunda güçlük yaşıyor.

"YENİ OYUNCULARIM İÇİN FIRSAT"

Maç öncesi Opus Arena'da açıklamalarda bulunan Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic, "Kilit bir maç, ona göre hazırlanıyoruz. Bazı zorluklar olacak. Bazı oyuncularımız yok, biraz baskı altındayız. İki önemli forvetimiz yok, onların eksikliklerini hissediyoruz ama böyle düşünmek istemiyorum yeni oyuncularım var, bu onlar için bir fırsat. Baskı altında kalmak istemiyoruz, yarın kazanmak istiyoruz. Üç puanı istiyoruz. Gol atmak önemli, zamanı önemli değil. Acele etmeyelim, dikkatli oynayalım, sabırlı olalım ve 3 puanı alalım" dedi.

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"MONTELLA İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖR"

"Yaşadığınız bazı zorluklardan bahsettiniz. Türk Milli Takımı'nın yeni bir teknik direktörü var. İlk maçına çıkacak ve taktiği belirsiz. Bu zorluklarınıza yeni bir tanesini ekleyebilir mi?" şeklinde yöneltilen soruya Dalic, "Bu bizim için daha zor bir durum. Çünkü yeni bir oynama tarzı var, oyuncular da kendini ispat etmek isteyecek. Daha önce milli maç oynamadığı için analizini yapamadık ama bir Türk kulübünün teknik direktörlüğünü yaptı, iyi bir teknik direktör. Evet bizim için daha zor olacak" diye cevap verdi.

"HIRVATİSTAN'IN FUTBOLU ÇOK İLERLEDİ AMA BU STAT HARİÇ BİZE LAYIK BİR STAT YOK"

Dalic, yeni bir statta maç yapacaklarının hatırlatılması ve durgun görünmesinin sorulması üzerine şunları dile getirdi: "Bu stat yeni ama diğer konularda çok gelişme yok. Hırvatistan'ın futbolu çok ilerledi ama bu stat hariç bize layık bir stat yok. Bu benim klasik durumum. Hazırlıklar sürerken ben hep böyleyim, oyuncularıma çok güveniyorum yarın harika bir atmosfer olacak. Büyük destek alacağız. Yarınki maç bizim için çok önemli. Bir an önce oynayalım istiyorum" dedi.

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HIRVATİSTAN NASIL BİR ŞABLONLA SAHAYA ÇIKACAK?

Kalelerini Fenerbahçe'den tanıdığımız Dominik Livakovic koruyacak.

Orta alanda "Luka Modric, Mateo Kovacic & Marcelo Brozovic" üçlüsü olacak.

Bruno Petkovic'in durumu maç saati netleşecek; "9 numara" için en ciddi aday Petar Musa!

A Milli Takım'la bugüne dek 4 maça çıkan oyuncunun golü bulunmuyor.



Dikkat: Benfica'nın golcüsü, bu sezona 3 gol, 1 asistle başladı. Musa'nın piyasa değeri ise 8 milyon euro.

Josip Juranovic'in yetişememe durumu söz konusu; sağ bekte büyük ihtimalle Josip Stanisic'i izleyeceğiz.

Ivanusec ve Perisic'in yokluğunda sol tarafta da Josip Brekalo görev yapacak.

TÜRKİYE'NİN OLASI KADROSU

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A Milli Takımımızda ise son milli araya kıyasla köklü değişiklikler yaşandı. TFF, Stefan Kuntz yerine Adana Demirspor'dan tanıdığımız Vincenzo Montella ile yola devam dedi. İtalyan teknik adam ilk resmi mücadele öncesi tercihlerini belirledi.

Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Salih Uçan, Arda Güler, Enes Ünal ve Cengiz Ünder sakatlıkları nedeniyle aday kadroda yok.

Yusuf Sarı deplasman kafilesinde ancak hafif sakatlığı nedeniyle Hırvatistan maçını pas geçecek.

Kalede büyük ihtimalle Uğurcan Çakır'ı göreceğiz.

Son basın toplantısında Montella'nın yanından İrfan Can Kahveci'yi gördük. İrfan Can ilk 11'de başlayacaktır. İrfan Can'ı orta sahada Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksek'le beraber izleyebiliriz.

Hücum merkezinde Cenk Tosun, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu formaya yakın.

Stoperde "Merih (Kaan) & Abdülkerim Bardakcı", beklerde Zeki Çelik (sağ) ve Ferdi Kadıoğlu (sol) çok olası.

İşte muhtemel kadro:

Uğurcan, Zeki, Kaan, Abdülkerim, Ferdi; Orkun, İsmail, Hakan Ç., İrfan Can, Kerem; Cenk (Bertuğ)

ARŞİV - VINCENZO MONTELLA'NIN SAMPDORİA FORMASIYLA EN İYİ ANLARI