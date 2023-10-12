Son Dakika: Hırvatistan karşısında hedef liderliği almak ve avantaj yakalamak! Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan durumu...

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında bu akşam deplasmanda aynı puana sahip olduğu Hırvatistan ile karşı karşılaşacak. Osijek kentindeki Opus Arena'da 21.45’te başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor’ın yardımcılıklarını ise Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek.

MONTELLA İLK MAÇINA ÇIKACAK

Ay-yıldızlıların yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, ilk maçına Hırvatistan deplasmanında çıkacak. Grupta 5 maçı geride bırakan milliler Stefan Kuntz yönetiminde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan toplamış, Alman teknik adamla Japonya ile oynanan hazırlık maçının ardından bağlar kopmuştu. Kuntz'un yerine ise daha önce Türkiye'de Adana Demirspor'u çalıştıran Vincenzo Montella göreve getirilmişti.

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HEDEF LİDERLİĞİ GERİ ALMAK

D Grubu'nda bir maçı eksik Hırvatistan ile 10'ar puanla liderliği paylaşan Türkiye averajla Hırvatlar'ın gerisinde bulunuyor. Grupta 7'şer puanlı takımlar Ermenistan ve Galler ise 3'üncü ve 4'üncü sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Letonya ise son sırada kaldı.

TÜRKİYE EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU

1- Hırvatistan / 10 puan (4 maç)

2- Türkiye / 10 puan (5 maç)

3- Ermenistan / 7 puan (5 maç)

4- Galler / 7 puan (5 maç)

5- Letonya / 0 puan (5 maç)

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız; Hırvatistan, Letonya ve Galler ile oynadığı maçları kazandığı takdirde diğer sonuçlara bakmaksızın EURO 2024 vizesini alacak.

HIRVATİSTAN'I YENMEK BÜYÜK AVANTAJ

Yeni teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde ilk sınavını verecek Ay Yıldızlılar, zorlu deplasmanda kazanması halinde büyük bir avantaj yakalayacak. Gruptaki diğer maç Letonya ile Ermenistan arasında oynanacak. Bu müsabakada da Ermenistan'ın puan kaybetmesi lehimize olacak.

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KADRO MERAK KONUSU

Öte yandan millilerde bu akşam oynanacak Hırvatistan karşılaşmasının 11’i de büyük merak konusu oldu. Milliler, İstanbul’da basına açık bir antrenman yapmış, dün ise taktik antrenman nedeniyle çalışma basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilmişti.

3 İSİM İLK KEZ KADRODA

A Milli Futbol Takımı’nda 3 isim ilk kez aday kadroya çağırılma sevinci yaşadı. Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Trabzonsporlu Rayyan Baniya ve Adana Demispor’un file bekçisi Ertaç Özbir, Hırvatistan karşılaşmasında görev yapmaları halinde Milli formayı ilk kez terletecekler.

ADAY KADRO

KALECİ: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Ertaç Özbir, Uğurcan Çakır

DEFANS: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Rayyan Baniya, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz

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ORTA SAHA/FORVET: Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu.

EURO 2024 ELEMELERİ'NDE GRUPTAN KAÇ TAKIM ÇIKIYOR

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 19-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

TÜRKİYE EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU FİKSTÜRÜ

25.03.2023 / Ermenistan 1-2 Türkiye

28.03.2023 / Türkiye 0-2 Hırvatistan

16.06.2023 / Letonya 2-3 Türkiye

19.06.2023 / Türkiye 2-0 Galler

08.09.2023 / Türkiye 1-1 Ermenistan

12.10.2023 / Saat 21.45 / Hırvatistan-Türkiye

15.10.2023 / Saat 21.45 / Türkiye-Letonya

21.11.2023 / Saat 22.45 / Galler-Türkiye

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EURO 2024 ELEMELERİ MAÇ FORMATI VE FİNALLERE KATILIM

Her grupta takımlar, rakipleriyle biri iç, diğeri dış sahada olmak üzere iki karşılaşmaya oynayacak. Maçlar sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 20 takım finallere gitmeye hak kazanacak.

EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022/23 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek Play-Off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım da Almanya'daki final turnuvasına katılmaya hak kazanacak.

Bu takımlara ev sahibi Almanya'nın da doğrudan katılımıyla EURO 2024 finallerinde 24 takım mücadele edecek.

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EURO 2024 ELEMELERİ MAÇ TAKVİMİ

Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başladı, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşmasının ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.