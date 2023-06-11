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Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir karşılaşıyor! İşte Jesus ve Belözoğlu'nun muhtemel 11'leri

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#Türkiye Kupası#Fenerbahçe#Başakşehir
Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir karşılaşıyor İşte Jesus ve Belözoğlunun muhtemel 11leri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 07:00

Ziraat Türkiye Kupası final maçı bu akşam saat 20.45’te oynanacak. Hakem Atilla Karaoğlan’ın yöneteceği final, ligde hedeflerine ulaşamayan iki takım için teselli niteliği taşıyor. Kazanan ekip, Süper Kupa’da G.Saray’la karşılaşacak.

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Futbolda 61. Ziraat Türkiye Kupası, bu akşam İzmir’de yapılacak final maçıyla sahibini bulacak. Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak ve saat 20.45’te başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Final maçı ATV’den yayınlanacak.

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Fenerbahçe’de, düğünleri olduğu için özel izin alan Crespo ve King’in yanı sıra, geçirdikleri ameliyatlar sonrası rehabilitasyon aşamaları süren Lincoln Henrique ve Altay Bayındır forma giyemeyecek. Başakşehir’de de sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir, Sysz, Okaka ve Efe Arda oynamayacak.

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ADANA DEMİR’İN DE GÖZÜ BU MAÇTA 

İki takımın bu sezon ligde oynadığı iki karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 ve 2-1’lik skorlarla kazandı. Ligi 5. bitiren Başakşehir, bugünkü maçtan galip ayrılıp, Türkiye Kupası’nı alır UEFA Konferans Ligi’ne katılmaya hak kazanacak. Fenerbahçe kazanırsa, ligi 4. tamamlayan Adana Demirspor Konferans Ligi’ne gidecek. Kazanan takım aynı zamanda Süper Kupa’da Galatasaray’la karşılaşma hakkını elde edecek.

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9- En son 25 Ağustos 2014’teki TFF Süper Kupa maçında Galatasaray’ı penaltılar sonucunda yenerek şampiyon olan Fenerbahçe, sonraki 9 yılda hiçbir kupayı kazanamadı.

6- Fenerbahçe, 17 kez final oynadığı Türkiye Kupası’nda 6 kez şampiyon oldu. Kanarya, son kupasını, 2012-13 sezonunda finalde Trabzonspor’u 1-0 yenerek kazandı.

Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir karşılaşıyor İşte Jesus ve Belözoğlunun muhtemel 11leri

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#Türkiye Kupası#Fenerbahçe#Başakşehir

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