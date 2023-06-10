Fenerbahçe'de Jorge Jesus geleceğine ilişkin konuştu: Kararı başkanımıza söyledim

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Medipol Başakşehir ile oynayacakları Türkiye Kupası finali maçı öncesi konuştu.

Kupayı kazanmak istediklerini söyleyen Jorge Jesus, "Finali kazanmak istiyoruz. İki kulüp için de önemli bir kupa. Önemli bir maç olacak. Ligde sonuna kadar mücadele verdik fakat kazanamadık. Kupayı kazanmak istiyoruz. Oyuncularım kupanın bilincinde çünkü bu kupayı daha önce hiç kazanmadılar." diye konuştu.

"KARARI BAŞKANIMIZA SÖYLEDİM"

Geleceğine ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Jorge Jesus, "Geleceğimle ilgili kararı başkanımıza söyledim. Kendisi biliyor. Ancak burada konuşmak doğru değil. Şu anda final oynayacağız. Buradaki önemli konu ben değil, final maçı." dedi.

"8 SENEDİR KUPA ALAMIYOR"

Portekizli teknik adam sözlerini "Türkiye Kupası, bu ülkedeki her takım için çok değerli. Bu tarz finaller oynamak için bu ülkede çok güzel stadyumlar var. Rakibimiz de bizim gibi kupayı kazanmak istiyor. Fenerbahçe 8 senedir kupa kazanamıyor, bu yüzden yarın kupayı kazanmak istiyoruz" ifadeleriyle tamamladı.

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MERT HAKAN YANDAŞ: "İYİ HAZIRLANDIK"

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncu Mert Hakan Yandaş ise "İnşallah Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yakışan bir final olur. İyi hazırlandık. İnşallah kazanan taraf biz oluruz ve taraftarımızı bir nebze mutlu ederiz. Sezona iki kupa hedefi ile başladık. Bizim için maalesef lig hüsranla bitti. Bunu yaşamak istemezdik. Son ana kadar mücadelemizi verdik. Bu bizde inanılmaz üzüntü yarattı. Kupanın önemi sezon başından beri aynı. Kazanmak için çıkacağız. İnşallah kazanıp bir nebze de olsa taraftarımıza kendimizi affettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.