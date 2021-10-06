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Türkiye GP'sinin en başarılı pilotu Felipe Massa

#Formula 1#Türkiye GP#İstanbul Park
Türkiye GPsinin en başarılı pilotu Felipe Massa

Formula 1 takvimine ilk kez 2005 yılında giren Türkiye Grand Prix'sinde geride kalan 8 yarış sonunda en başarılı pilot, Brezilyalı Felipe Massa oldu.

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Motor sporlarının en prestijli yarışlarından Formula 1'de 2005-2011 yıllarında İstanbul'da düzenlenen yarışlara adeta ambargo koyan eski Ferrari pilotu Massa, 2006, 2007 ve 2008'de üst üste 3 yıl podyumun zirvesine çıktı.

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, geçen yıl İstanbul'daki ikinci yarış galibiyetiyle kariyerinin 7. şampiyonluğunu elde ederken, Raikkonen, Button ve Vettel ise birer kez Türkiye'den kupayla ayrıldı.

İstanbul Park'ta Kimi Raikkonen, Jenson Button ve Sebastian Vettel birer kez damalı bayrağı birinci sırada gördü.

- İlk yarışı Raikkonen kazandı

İstanbul'da gerçekleştirilen ilk Formula 1 yarışını, Fin sürücü Kimi Raikkonen kazandı.

O dönem McLaren Mercedes takımı adına yarışan Raikkonen, 2005'teki yarışta 1 saat 24 dakika 34.454 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçmeyi başardı.

- Massa, kariyerindeki ilk birinciliği İstanbul'da aldı

Felipe Massa kariyerindeki ilk birinciliği, 2006'da 1.28.51.082'lik derecesiyle İstanbul'da aldı.

Massa, 2007'de 1.26.42.161'lik derecesiyle İstanbul Park'ta üst üste ikinci kez mutlu sona ulaştı.

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Brezilyalı eski pilot, 2008'de de 1.26.49.451 ile yine birinci olup İstanbul'da üçüncü zaferini elde etti.

İstanbul Parkın rekorları Juan Pablo Montoyada

İstanbul Park'ın rekorları Juan Pablo Montoya'da

- Büyük Britanyalılar üç kez zafere uzandı

İstanbul'da 2009, 2010 ve 2020'deki yarışlarda Büyük Britanyalı pilotlar galip geldi.

Brawn GP takımından Jenson Button 2009'da 1.26.24.848'lik derecesiyle kazandı.

Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes adına 2010'daki yarışı 1.28.47.620'yle, Mercedes ile şampiyonluk kovaladığı 2020'deki yarışı da 1.42.19.313'le birinci sırada bitirdi.

- 2011 şampiyonu Vettel, İstanbul'da da kazandı

Intercity İstanbul Park'ta 2011'de düzenlenen yarışı, 1.30.17.558'lik zamanıyla Alman Sebastian Vettel kazandı.

O dönem Red Bull-Renault adına yarışan ve 2011 yılını şampiyonlukla bitiren Vettel'in büyük üstünlük kurduğu Formula 1 sezonunda galip geldiği etaplar arasında İstanbul da yer aldı.

McLaren pilotlarından İstanbul Parka övgü dolu sözler

McLaren pilotlarından İstanbul Park'a övgü dolu sözler

- Alonso ve Schumacher'in birinciliği yok

F1'de 2005 ve 2006'nın şampiyonu İspanyol Fernando Alonso ile 7 kez dünya şampiyonu Alman Michael Schumacher, İstanbul Park Pisti'nde birincilik elde edemedi.

Alonso, İstanbul'daki ilk 2 yarışı ikinci sırada tamamlarken, 2007 ve 2011'de üçüncü, 2008'de altıncı, 2009'da onuncu, 2010'da sekizinci oldu.

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Schumacher ise İstanbul'da 2005'te yapılan yarışı bitiremedi, 2006'da üçüncü sırayı aldı. Sonraki 3 yıl F1'e ara veren Alman pilot, 2010'da dördüncü, 2011'de 12. sırayı elde etti.

- 10 pilot podyuma çıktı

Formula 1'de İstanbul Park'ta düzenlenen 8 yarışta 10 pilot, podyum sevinci yaşadı.

Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Jenson Button, Mark Webber, Sebastian Vettel ve Sergio Perez, İstanbul Park'ta podyuma çıkmayı başardı.

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#Formula 1#Türkiye GP#İstanbul Park