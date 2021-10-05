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McLaren pilotlarından İstanbul Park'a övgü dolu sözler

#Türkiye GP#Formula 1#Mclaren
McLaren pilotlarından İstanbul Parka övgü dolu sözler

Formula 1 takımlarından McLaren'ın pilotu Lando Norris, İstanbul Park'ın gerçek bir sürücü pisti olduğunu ve geçen yılki heyecan verici yarışın ardından tekrar Türkiye'ye gelmelerinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

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McLaren takımının pilotları Büyük Britanyalı Lando Norris ve Avustralyalı Daniel Ricciardo, bu hafta sonu yapılacak Formula 1 Türkiye Grand Prix'si öncesinde takımın internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Rusya Grand Prix'sinde yaşadığı büyük hayal kırıklığının ardından pistlere dönmek için sabırsızlandığını belirten Norris, yaşadıklarından yeni şeyler öğrendiğini ve o zamandan beri simülatörde çok vakit geçirdiğini kaydetti.

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Türkiye Grand Prix'sinde ellerinden geleni yaparak pilotlar ve takımlar klasmanındaki mücadelelerini sürdüreceklerini aktaran Norris, "İstanbul Park, gerçek bir sürücü pisti ve geçen yılki heyecan verici yarışın ardından tekrar Türkiye'ye geldiğimiz için mutluyum. Formula 1 seyircileri gerçekten tutkulu, onları yeniden görmek harika olacak." ifadelerini kullandı.

Ricciardo ise Türkiye Grand Prix'sinin genelde harika yarışlar sunduğunu dile getirerek, "Sadece geçen yıl yarıştığımız için elimizde çok veri yok, daha fazla bilgi edinmek ve yarışa güçlü bir başlangıç yapmak için simülatör üzerinde çalışıyoruz. Takımlar klasmanında üçüncülük mücadelesi gerçekten zorlu ve her puan önemli. Sezonun ikinci yarısına iyi başladık. Bu ivmeyi korumak için Türkiye'ye gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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#Türkiye GP#Formula 1#Mclaren