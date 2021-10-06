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İstanbul Park'ın rekorları Juan Pablo Montoya'da

#Türkiye GP#İstanbul Park#Formula 1
İstanbul Parkın rekorları Juan Pablo Montoyada

Formula 1'e bu hafta sonu ev sahipliği yapacak Intercity İstanbul Park Pisti'nin rekorlarını, Kolombiyalı pilot Juan Pablo Montoya elinde tutuyor.

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Montoya, 2005'te düzenlenen ilk yarışta İstanbul Park'ın en hızlı tur zamanı ve en yüksek hız rekorlarını ele geçirdi. Montoya'nın rekorları, şu ana kadar Türkiye'de düzenlenen 8 yarışta kırılamadı.

McLaren-Mercedes adına yarışan Montoya, 2005'teki müsabakanın 39. turunda 1.24.770'lik derecesiyle İstanbul Park Pisti'nde en hızlı tur zamanına sahip pilot oldu.

Montoya, 3. sırada tamamladığı yarışta 330.3 kilometreye çıkarak en yüksek hıza ulaşan pilot unvanını da ele geçirdi.

- 2006'da en hızlı tur Schumacher'in

2006'da İstanbul Park'ta yapılan yarışta en hızlı tur zamanını, 55. turda 1.28.005 ile Ferrari'den Alman Michael Schumacher yaptı.

Renault'dan İtalyan Giancarlo Fisichella, 317.8 kilometre hızla en yüksek hıza ulaşan pilot oldu.

- 2007'de en hızlı tur Raikkonen'den

2007'de Ferrari için mücadele eden Fin sürücü Kimi Raikkonen, 57. turda 1.27.295'lik derecesiyle yarışın en hızlı tur zamanını elde etti.

McLaren Mercedes'in İngiliz sürücüsü Lewis Hamilton, 320.2 kilometre ile yarışın en yüksek hızına çıkan pilot olmayı başardı.

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McLaren pilotlarından İstanbul Parka övgü dolu sözler

McLaren pilotlarından İstanbul Park'a övgü dolu sözler

- 2008'de Ferrari pilotları Montoya'nın rekorlarına yaklaştı

2008'de Ferrari pilotları Felipe Massa ile Kimi Raikkonen, Montoya'ya ait İstanbul Park'ın en hızlı tur zamanı ve en yüksek hız rekorlarına en fazla yaklaşan isimler oldu.

Massa ve Raikkonen, 2008'deki etapta 323.9 kilometre ile yarışın en yüksek hızını paylaştı.

Raikkonen, 20. turda 1.26.506'lık derecesiyle yarıştaki en hızlı turu da attı.

- 2009'da en hızlı tur Button'dan

2009'daki etabın galibi Brawn GP takımından Büyük Britanyalı Jenson Button, 40. turda 1.27.579 ile yarışın en hızlı tur zamanına ulaştı.

Yarışta en yüksek hıza, 312.8 kilometre ile McLaren Mercedes'ten Fin pilot Heikki Kovalainen çıktı.

- 2010'a Hamilton damgası

İstanbul'da 2010'da düzenlenen yarışa damgasını vuran isim Lewis Hamilton oldu.

Yarışı ilk sırada tamamlayan Hamilton, 321.4 kilometre ile en yüksek hıza çıkmayı başardı.

Renault'dan Rus Vitaly Petrov, 57. turda 1.29.165'lik süreyle en hızlı tur zamanını elde etti.

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- 2011'in en yüksek hıza çıkan ismi Perez

Bu yıl Red Bull adına yarışan Meksikalı pilot Sergio Perez, 2011'de Sauber'in sürücü koltuğunda en yüksek hıza çıkan isim olarak öne çıktı.

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Perez, yarışta 319.7 kilometreye çıkarak en yüksek hıza ulaştı.

Red Bull'dan Avustralyalı Mark Webber ise 48. turda yaptığı 1.29.703'lük derecesiyle yarışın en hızlı turunu attı.

- 2020'nin en hızlı turunu Norris attı

Geçen yıl pilotları zorlayan ve sürprizlere yol açan sağanak, en hızlı tur zamanının da ilk kez 1.30'un üzerine çıkmasına neden oldu.

McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, geçen yılki yarışta 1.36.806'lık derecesiyle en hızlı isim olmayı başardı.

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#Türkiye GP#İstanbul Park#Formula 1