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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Kriz Masası çalışması

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#TFF#Süper Lig#Deprem
Türkiye Futbol Federasyonundan Kriz Masası çalışması
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 20:32

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından kurduğu kriz masası kapsamında yaptığı çalışmalarda, deprem bölgesinde olan vatandaşlara 20 milyon TL  nakdi yardım edildiğini açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Ülkemiz ne yazık ki çok büyük bir felaket yaşadı. Tüm Türkiye; bu felaketten etkilenen milyonlarca vatandaşıyla birlikte tarifi mümkün olmayan acıların içinde kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu olarak; ülkemizin yaşadığı bu büyük felaketin yaralarını tek yürek olarak birlikte sarma gayreti içerisindeyiz.Bu kapsamda; 20 milyon TL bağış yaparak başlattığımız nakdi yardım kampanyasının yanı sıra deprem bölgesinde olan vatandaşlarımıza en hızlı ve etkili bir şekilde yardım edebilmek için TFF olarak bir kriz masası oluşturulmuştu.

TFF Amatör İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez’in başkanlığında oluşturulan kriz masasında, Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, TFF 1'inci Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF idari birimlerinden ilgili yetkililer ile Adana Bölge Müdürü Akif Oflaz, Malatya Bölge Müdürü Işılay Çalışkan, Diyarbakır Bölge Müdürü Serkan Bayhan, Kayseri Bölge Müdürü Mutlu Önal, Amatör İşler Tescil ve Yerel Ligler Müdür Yardımcısı Hatip Çopur yoğun bir şekilde çalışmaktadırlar. İlk günden bu yana; TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren bütün bölge müdürlerimiz de oluşturulan kriz masasında sağlıklı bir iletişim kurulmasında köprü vazifesi görmektedirler.

Felaketin yaşandığı ilk andan itibaren oluşturulan kriz masasında; deprem bölgesinde bulunan ve bu felaketten etkilenen futbolcu, teknik direktör, yönetici, hakem, temsilci, sağlık personeli, malzemeci ve tercümanların belirlenmesi, konumlarının ve sağlık durumlarının araştırılması, bulundukları tesis ve konutların hasar tespiti konularında detaylı çalışmalar yapılmaktadır. Kriz masası tarafından belirlenen gereksinimler ise hızlı bir şekilde çözülmeye çalışılmaktadır ifadelerine yer verildi.

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#TFF#Süper Lig#Deprem

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