Türk spor tarihinin en başarılı haftası

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Türkiye, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın kutlandığı haftada sporun birçok farklı branşında uluslararası organizasyonlara damgasını vurdu. Basketbolda Anadolu Efes, Euroleague, voleybolda Vakıfbank CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’na sporcularımız 5 altın, 1 bronz madalya ile organizasyona damga vurdu, takım halinde şampiyonluk kazandı.

GÖĞSÜMÜZ KABARDI

İngiltere’de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası’da toplamda 9 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalya ile tarih yazdık. Etimesgut Belediye, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon oldu. Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası’nda millilerimizden 2 Avrupa şampiyonluğu geldi.

1- BOKS

TAKIM HALiNDE DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜYÜZ

İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda adeta şov yaptık. Şampiyonada ringe çıkan 12 sporcunun 7’si kürsüye çıkmayı başardı. Milli sporcular 5 altın, 2 bronz madalyayla tarihe geçerken, Kadın Milli Boks Takımı dünya şampiyonu oldu.

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2- VOLEYBOL

VAKIFBANK’TAN 5. ŞAMPiYONLUK

CEV Şampiyonlar Ligi’nde geçen yıl finalde kaybettiği Imoco Volley’den bu kez rövanşı alan Vakıfbank bu organizasyonda 5. kez mutlu sona ulaştı. Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takım olan temsilcimiz uluslararası arenada 11. kupasını aldı. Şampiyonlar dün yurda dönerken başkan Abdi Serdar Üstünsalih, Egonu’yu transfer ettiklerini açıkladı.

3- BASKETBOL

ANADOLU EFES KUPALARI 2’LEDi

EuroLeague’in son şampiyonu Anadolu Efes, yarı finalde Olympiakos’u geçtikten sonra finalde Real Madrid’i 1 sayı farkla devirerek üst üste 2. kez şampiyon oldu. Lacivert beyazlılar 3. defa Avrupa’da kupa kaldırırken, koç Ergin Ataman da uluslararası arenadaki şampiyonluk sayısını 5’e çıkardı.

4- TEKVANDO

19 MADALYA iLE iNGiLTERE’Yi SALLADIK

İngiltere’nin Manchester kentinde düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye fırtınası esti. Milliler 5 altın, 2 gümüş ve 4 bronz ile toplamda 11 madalyayla, milli para tekvandocular ise 4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz ile toplamda 8 madalya takım olarak Avrupa’nın zirvesine çıkmayı başardı.

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5- AMPUTE FUTBOL

ŞAMPiYONLAR LiGi KUPASI ETiMESGUT’UN

Polonya’da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi’nde Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü mutlu sona ulaştı. Manchester City’i 7-1, Ol Jouy Le MoutIer’i 7-0, Sporting AMP Futbol’u 10-1, Flamencos Amputados’u 7-0 mağlup eden temsilcimiz finalde de ev sahibi Wisla Krakow’u 5-2 ile geçip kupaya uzandı.

6- KÜREK

GENÇLERDEN 2 AVRUPA ALTINI

İtalya’nın Varese şehrindeki Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası’nda 2 altın madalya kazandık. Genç erkekler dört tek dümencili sınıfında milli takım, Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Yine genç erkekler iki çifte kategorisinde de Ahmet Ali Kabadayı-Halil Kaan Köroğlu ikilisi Türkiye’le altın madalya getirdi.

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7- OKUL SPORLARI

OKULA MADALYAYLA DÖNDÜLER

Türkiye’nin göğsünü kabartan bir diğer haber ise Uluslararası Okul Sporları Federasyonu’nun (ISF) Fransa’da düzenlediği Dünya Okul Sporları Olimpiyatları’nda geldi. Milli sporcular 25 altın, 25 gümüş ve 42’si de bronz olmak üzere toplamda 92 madalya aldı.