×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriDiğer Haberleri

Türk jokeyler, dünya vitririnde

Güncelleme Tarihi:

#At Yarışı#Jokey#TJK
Türk jokeyler, dünya vitririnde
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 12:18

Türk jokeyler bir bir dünya vitrinine çıkmaya başladı.

Haberin Devamı

Gökhan Kocakaya’nın ABD’de, Erhan Yavuz ve Tolga Koyuncu’nun Almanya’da, Şahin Civacı’nın Kanada’da, Furkan Yüksel’in Güney Kore’de, İsmail Toker’in Avustralya’da, İsmail Koyuncu’nun Dubai’de, Mustafa Manav’ın da Katar, Dubai, Sırbistan ve Libya’da at binmesinin ardından Türk jokeyler bir bir dünya vitrinine çıkmaya başladı.

Bugün de 2 Türk jokeyi Almanya’nın Hannover kentinde 6 ayrı yarışta ata binecek.

İlk kez yurt dışına çıkan ve ilk kez Türkiye dışında at binecek olan geçtiğimiz yılın en fazla yarış kazanan jokeyi 20 yaşındaki Vedat Abiş, Hannover Hipodromu'nda 3 ayrı yarışta at binerken, aynı gün Erhan Yavuz da 3 ayrı koşuda piste çıkacak.

12.15 ile 15.55 saatleri arasında koşulacak Hannover yarışları TJK Tv ve TAY Tv’den canlı yayınlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#At Yarışı#Jokey#TJK

BAKMADAN GEÇME!