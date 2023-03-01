Türk futbol tarihinin en geniş kapsamlı yardım kampanyası start alıyor! ‘Omuz Omuza’ Türkiye ile depremzedeler evlerine kavuşacak

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Yüreğimizi yakan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında düzenlenen ‘Omuz Omuza’ dayanışma ve yardımlaşma kampanyasının startı bugün 20.00-01.00 saatleri arasında yapılacak canlı yayın ile verilecek. BeiN Sports, A Spor, Tivibu Spor, TV 8,5 ve Sports TV’nin ortak canlı yayınla gerçekleştireceği kampanya, kulüp televizyonlarının yanı sıra TRT Radyo, Radyo Gol, Radyospor, Lig Radyo’dan naklen yayınlanacak. Ayrıca birçok dijital medya kanalı da geceyi canlı olarak izleyicilerine aktaracak.

TERİM, DENİZLİ, VURAL VE VOLKAN DEMİREL DE CANLI YAYINDA

‘Omuz Omuza’ dayanışma ve yardım kampanyasının startının verileceği program, Türk futbol tarihinin en geniş katılımlı organizasyonu olacak. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig kulüplerinin başkanları, teknik direktörleri, futbolcular, hakemler, Ampute ve Kadın milli takımlarının yanı sıra depremden en fazla zarar gören futbol kulübü olan Hatayspor’dan teknik direktör Volkan Demirel, antrenörler Gökhan Zan, Ekrem Ekşioğlu, Gökhan Kağıtçıoğlu ve Osman Ateş de geceye katılacak. Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Yılmaz Vural da tarihi programın katılımcıları arasında yer alacak.

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SÜPER LİG TAKIMLARI 15 HAZİRAN’A KADAR 13 ÖZEL MAÇ YAPACAK

Kariyerlerinin önemli bölümünü Avrupa’da geçiren Arda Turan ve Nihat Kahveci’nin de katılacağı ‘Omuz Omuza’da, Pep Guardiola, Arsene Wenger, Jürgen Klopp, Gheorghe Hagi, Alex de Souza, İlkay Gündoğan ve Dominik Livakovic’in aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim videolu mesajlarla afetzedelere seslenecek. Stüdyoda bulunan Türk futbolcular telefonların başında yapılan yardımları alacak. Kampanya çerçevesinde 15 Haziran’a kadar Süper Lig takımları 13 özel maç yapacak. Geceden ve 15 Haziran’a kadar sürecek kampanya süresinde elde edilecek gelir deprem bölgesindeki vatandaşların geçici barınma (konteyner) ve kalıcı barınma (konut) ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak.

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LUKA MODRiC DE ‘OMUZ OMUZA’ DEDi

Hırvatistan Milli Takımı’nın kaptanı Luka Modric, 2022 Dünya Kupası’ndaki Fas maçında giydiği formayı, geliri depremzedeler için kullanılmak üzere Türkiye’nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran’a teslim etti. Büyükelçi Kıran, Modric’in yanı sıra Hırvatistan’ın diğer yıldız oyuncularından Dominik Livakovic ve Josko Gvardiol’un da Dünya Kupası’nda giydikleri formaları kendilerine teslim ettiklerini belirterek, “Bu formaları ‘Omuz Omuza’ kampanyasına destek olmak için göndereceğiz. Hırvatistan halkı, depremzedeler için büyük bir dayanışma gösteriyor” dedi. Modric de video mesajında, “Tüm Türk dostlarıma selamlar. Bu zor zamanlarda size güç ve dualarımı yolluyorum. Güçlü kalın. Sizinleyiz ve sizler için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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FUTBOL DÜNYASININ DEV İSiMLERi CANLI YAYINDA BULUŞACAK

BAŞKANLAR:

Mehmet Büyükekşi (TFF), Lale Orta (MHK), Ahmet Nur Çebi (Beşiktaş), Ali Koç (Fenerbahçe), Dursun Özbek (Galatasaray), Ahmet Ağaoğlu (Trabzonspor), Memik Yılmaz (Gaziantep), Göksel Gümüşdağ (Başakşehir), Fatih Özgökçen (Konyaspor), Mecnun Otyakmaz (Sivasspor), Nahid Ramazan Yamak (Giresunspor), Aziz Çetin (Antalyaspor), Tarık Aksar (Ümraniyespor), Hasan Çavuşoğlu (Alanyaspor), Fatih Saraç (Kasımpaşa), Ali Çamlı (Kayserispor), Süleyman Hurma (Karagümrük), Faruk Koca (Ankaragücü), Ecmel Sarıalioğlu (İstanbulspor).

TEKNiK DiREKTÖRLER:

Stefan Kuntz (A Milli Erkek Futbol Takımı), Necla Güngör Kırağası (A Milli Kadın Futbol Takımı), Şenol Güneş (Beşiktaş), Jorge Jesus (Fenerbahçe), Okan Buruk (Galatasaray), Abdullah Avcı (Trabzonspor), Volkan Demirel (Hatayspor), Erdal Güneş (Gaziantep), Recep Uçar (Ümraniye), Fatih Tekke (İstanbul), Rıza Çalımbay (Sivasspor), Vincenzo Montella (Adana Demirspor), Çağdaş Atan (Kayserispor), Andrea Pirlo (Karagümrük), Sedat Ağçay (Ankaragücü), Selçuk İnan (Kasımpaşa), Hakan Keleş (Giresunspor), Nuri Şahin (Antalyaspor), Emre Belözoğlu (Başakşehir).

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ÖZEL KONUKLAR:

Fatih Terim, Mustafa Denizli, Ersun Yanal, Yılmaz Vural, Nihat Kahveci, Arda Turan. Ayrıca; Süper Lig futbolcuları, hakemler ve Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Saffet Akyüz.

FUTBOLCULAR:

Cenk Tosun, Alexandru Maxim, Atiba Hutchinson (Beşiktaş), Altay Bayındır, Arda Güler, Enner Valencia, Attila Szalai (Fenerbahçe), Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis (Galatasaray), Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Bakasetas (Trabzon).

OMUZ OMUZA’YA KATKIDA BULUNMAK iSTEYENLER NE YAPMALI?

SMS kampanyaya destek olmak isteyenler tüm operatörlerden ‘Destek’ yazıp 8332’ye SMS göndererek 50 TL’lik bağışta bulunabilecekler.

Bu gece açılacak ‘omuzomuza. org’ internet sitesi üzerinden hem kart ile hem de havale ve EFT ile bağış yapılabilecek.