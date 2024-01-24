Tümer Metin'den Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası olay yorum: 'İçim köpürmüş durumda, bir yanım da seviniyor!'

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Bu skorun ardından üst üste 2. kez puan kaybı yaşayan siyah - beyazlılar, 36 puanla 4. sırda yer aldı.

Spor yorumcusu Tümer Metin, karşılaşmanın ardından Tivibu Spor'da dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Metin, Fenerbahçe derbisinin ardından kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar ile alakalı konuştu.

"İÇİM KÖPÜRDÜ, BİR YANIM DA SEVİNİYOR"

Tümer Metin, "Benim içim çok köpürmüş durumda Aboubakar'a. Bir tarafım da seviniyor bunları gördükçe. Biz dayağı yedik ya senelerce, Fenerbahçe'ye gittik diye. Adam neler yaptı ya çıkıp hala Aboubakar diyorlar. Seni şampiyonluk yolunda yarıda bırakıp gitti. Ben Aboubakar mevzusunun kapanması gerektiğini düşünenlerdenim." ifadelerini kullandı.

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KAMERUNLU YILDIZA YAKIN TAKİP

Öte yandan Afrika basınından CFoot'un haberine göre; MLS ekiplerinden Los Agneles Galaxy, Vincent Aboubakar'ın durumunu yakından takip ediyor.

Haberde; MLS ekibinin Vincent Aboubakar için Beşiktaş yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve yıldızın oyuncunun son durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

DÜŞÜK İHTİMAL

Los Angeles Galaxy'nin güçlü bir forvet transferi gerçekleştirmek istediği ve kısa süre içinde Aboubakar için teklifte bulunabileceği belirtilirken Kamerunlu golcünün kariyerinin bu döneminde ABD'ye gitmesinin düşük ihtimal olduğu ve geleceğinin birkaç hafta içinde netleşeceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş'ta ilk dönemi olan 2016-17’de ligde şampiyonluk yaşayan, 2020-21’de lig ve Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaşan Kamerunlu yıldız; 2023 Ocak’ta 1 milyon 140 bin Euro imza parası, 3 milyon 110 bin Euro garanti ücret ve 12 bin Euro maç başı karşılığında siyah beyazlılara 3. kez imza atmıştı.

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Aboubakar, 11 Aralık’ta kadro dışı kalana kadar bu sezon 22 maçta 11 gol, 3 asiste imza atmıştı.