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Beşiktaş, Nemanja Matic'in transferini bitirdi! İstanbul'a geleceği gün belli oldu

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#Transfer#Nemanja Matic#Beşiktaş
Beşiktaş, Nemanja Maticin transferini bitirdi İstanbula geleceği gün belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 07:00

Beşiktaş, Sırp ön liberonun transferini büyük ölçüde bitirdi. Kartal, 35 yaşındaki futbolcu ve kulübü Rennes ile anlaştı. Chelsea, M.United, Benfica, Roma gibi kulüplerde oynayan Matic’in cuma günü İstanbul’a imzaya gelmesi bekleniyor.

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Beşiktaş, ara transferde dünyaca ünlü bir futbolcuyu renklerine bağlamaya çok yakın... Siyah beyazlılar, Fransa’nın Rennes Kulübü’nde forma giyen Sırp ön libero Nemanja Matic ile prensipte anlaşma sağladı. 35 yaşındaki futbolcunun menajeri Vlado Lernic ile önceki gün İstanbul’a bir araya gelen yöneticiler, 1.5 yıllık sözleşme yapma konusunda el sıkıştı. Diğer taraftan Rennes Kulübü ile de anlaşma sağlanırken, tecrübeli oyuncunun cuma günü İstanbul’a gelerek imza atması bekleniyor.

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2 KEZ YILIN FUTBOLCUSU

2025 Haziran’ına kadar mukavelesi bulunan Matic için Fransız kulüplerinden 5 milyon Euro talep eden Rennes’in, ünlü oyuncuyu Beşiktaş’a çok daha düşük bir bedele vermeyi kabul ettiği öğrenildi. Kariyerinde Chelsea, Manchester United, Benfica, Roma gibi önemli kulüpler bulunan ve 9 kupa kazanan Matic, 2014 ve 2015’te ülkesi Sırbistan’da Yılın Futbolcusu seçilmişti.

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KAZANMAMIZ GEREKiYORDU MUTSUZUZ

Eski takımı Adana Demirspor’a karşı oynayan Jonas Svensson, “Mutlu değiliz” dedi. Özellikle kırmızı karttan sonra kazanmaları gerektiğini vurgulayan Norveçli oyuncu, “Galip gelmemiz gerekiyordu. Özellikle kırmızıdan sonra kazanmamız için fırsat vardı ama olmadı. Mutsuzuz. Eski takımıma karşı oynadım. Sahada rakibiz ama dostluğumuz sürüyor” diye konuştu

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#Transfer#Nemanja Matic#Beşiktaş

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