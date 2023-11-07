Tümer Metin, Sergen Yalçın'la görüşmesini anlattı: 'Şu takımla ben...'

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Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Başkan Ahmet Nur Çebi, Burak Yılmaz'la son Antalyaspor maçında yaşananlar sonrası görüşme yaparken genç çalıştırıcı ile yola devam dedi.

Siyah beyazlılarda başkan adayları da şimdiden teknik direktör konusunda çalışmalara başladı. Beşiktaş'ta başkan olacak adayın teknik direktör tercihinin nasıl olacağı konusunda yorum yapan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tümer Metin, dikkat çekici ifadeler kullandı.

'BEŞİKTAŞ'IN HOCASI BELLİ, NE BEKLİYORSUNUZ!'



Beşiktaş'ın kaybedecek zamanının olmadığına vurgu yapan Tümer Metin, Socrates'te yaptığı açıklamada "Beşiktaş'ın hocası belli. Başkan kim olursa olsun Sergen Yalçın'ı getireceksin. Gidemezsin başka birine. Ne bekliyorsunuz. Şimdi getirin. Başkanı sonra seçin, kimse hayır demeyecek ki... Niye krize dur demiyorsunuz. Menfaat Beşiktaş'ın menfaati ise bunu yapacaksın." dedi.

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'HAM' DİYE GÖTÜRÜR BU TAKIM HOCAYI



Mevcut takım için 'hoca yemeye çok müsait' yorumunu yapan Metin, "Sergen Yalçın'ı getirdiğin dakika şunu yapacaksın, Sergen Hoca'nın üzerinden yükü alacaksın. Çünkü bu takım, hoca yemeye çok müsait bir takım. 'Ham' diye götürür bu takım hocayı." şeklinde konuştu.

SERGEN YALÇIN'LA OLAN KONUŞMASINI ANLATTI: ŞU TAKIMLA BİLE KOLAY KOLAY KAYBETMEM



Tümer Metin, Sergen Yalçın'la olan görüşmesini de şu sözlerle paylaştı:



"Sergen Yalçın ile bir konuşmamı paylaşayım. 'Hoca, bu takım sana gelir ama o yükü üzerinden atman lazım. Seyirciyi ikna etmek gerekiyor.' diye söyledim. Ne dedi biliyor musun? Çok hoşuma gitti söylediği... 'Şu takımla bile kolay kolay kaybetmem ben.'.

Burak Yılmaz’ın Antalya maçından sonra Bailly-Tayfur kavgasını açıklamasını eleştirenler haklı mı? Kol kırılıp yen içinde kalmalı mı?

Yazarlarımız yorumladı:

GÜNTEKiN ONAY: BUNLAR FUTBOLDA HER ZAMAN OLAN ŞEYLER

Tayfur ile Bailly arasında yaşananlar saha içinde. Bailly, Tayfur’un formasından çekiyor ve 2 oyuncu tartışıyor. Bunlar her zaman olan şeyler. Burak Yılmaz, duygusal davranmamalı ve ayrıca yabancı-yerli oyuncusu ayrımı yapması da büyük bir hata. Bailly de o takımın oyuncusu. “Benim oyuncuma kimse saygısızlık yapamaz” ifadesi yanlış. Elinde stoper yokken, mükemmel oynayan futbolcuyu durumu idare edip problemi çözmek yerine oyundan çıkarınca savunma çöktü ve kazanacağı maçı kaybetti. Teknik adamlık tahtaya oyuncuların adını yazmak değildir. Bunu 10 yaşında Playstation oynayan çocuk da yapar. Teknik direktörlük bu tip krizleri yönetip doğru karar alma sanatıdır. Burak Yılmaz üst düzey futbol oynasa da görünen o ki henüz bu vasıflara sahip değil.

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FIRAT AYDINUS: TEKNiK DiREKTÖR DEĞiL FUTBOLCUYMUŞ GiBi KONUŞTU

Beşiktaş’ın içinde bulunduğu kaos ve belirsizlik süreci içinde kaybedilen puanlar ve kötü futbolun sebebiyet verdiği bunalmışlık ve yalnız bırakılmışlık hissiyatından kaynaklandı bu açıklamalar. Burak Yılmaz’ın teknik adamlık kariyerine eksi yazılacak bir röportaj oldu. Futbolcular arasında yaşanan bir sorunu anlatması, seçtiği sözcükler, imalı söylemlerinin vardığı büyüklerin kim(ler) olduğunun anlaşılması, bulunduğu konumdaki acemiliğinin göstergesi oldu. Sanki maç sonu konuşan futbolcu havasındaydı.

MEHMET ARSLAN: ‘BEN SiZiN KOLTUK DEĞNEĞiNiZ OLMAK iSTEMiYORUM’ DiYOR

Beşiktaş’ın görünen yüzü kim? Ne başkan ne yönetim var ortada. Tek başına Burak Yılmaz direniyor. Kavga meselesine gelince... Orada yaşanan açıklanır mı, sorusundan daha önemlisi, niye açıkladığı. Bu bir isyan. “Yeter! Ben sizin koltuk değneği olmak istemiyorum. Her gün hoca arıyorsunuz. Takım üzerinde otoritemi yok ediyorsunuz. Karar verin. Yoksa bırakın gideyim” diyor. Haksız mı? Sonuna kadar haklı.

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UĞUR MELEKE: 21 KiŞiLiK KADRO PLANLAMASI OLAĞANÜSTÜ ACEMiCE VE AKIL DIŞI

Ben, Burak Yılmaz’ın açıklamalarından çok farklı bir yere takıldım. Bu maçta bir stoper gerçekten de 45’te sakatlansa planı bu muydu? Geçen sezon Lens’ta 3 maç stoper oynayan Onana oyuna girmeyecekse niye kulübede? Neden 21 kişilik kadroya Gökhan İnler yerine altyapıdan bir stoper konulmadı? Ben esas bu 21 kişilik kadro planlamasını olağanüstü acemice ve akıl dışı buldum.