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Beşiktaş'ta Eric Bailly'yi özür de kurtarmadı

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#Beşiktaş#Eric Bailly#Burak Yılmaz
Beşiktaşta Eric Baillyyi özür de kurtarmadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2023 07:00

Antalya’da Tayfur’un yakasına yapışan Fildişi Sahilli oyuncu Eric Bailly'ye af çıkmadı. 

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu.

Beşiktaş’ta teknik sorumlu Burak Yılmaz’ın Antalya maçı sonrası Tayfur Bingöl ile yaşadığı gerginlikle ilgili olarak “Kimse benim oyuncumun yakasına yapışamaz, terbiyesizlik yaptı” dediği Eric Bailly özür diledi. Bailly “Rekabetçi olma isteği, bizi daha başarılı olmaya itiyor ve bizim de isteğimiz bu. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Hatamdan dolayı teknik direktör, takım arkadaşlarım ve Beşiktaş ailesinden özür dilerim” ifadelerini kullandı.

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BURAK YILMAZ CEZA iSTEDi 

Ancak bu özür Eric Bailly’nin ceza almasına engel olmayacak. Burak Yılmaz takım disiplinine aykırı hareket ettiği ve huzuru bozduğu gerekçesiyle oyuncunun cezalandırılmasını istedi. Söz konusu Ceza, Bodo Glimt maçı sonrası tebliğ edilecek.

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TOPLANTIDAN DEVAM KARARI ÇIKTI

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Ahmet Nur Çebi ile Burak Yılmaz'ın görüşmesinden "yola devam" kararı çıktı.

"Seçime kadar ben devam edeceksem, başkandan ufak isteklerim olacak" diyen Burak Yılmaz, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde buluştu. Ahmet Nur Çebi, seçime kadar yeni bir teknik direktörü takımın başına getirmeyi düşünmediklerini belirtti ve Burak Yılmaz'a destek sözü verdi.

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#Beşiktaş#Eric Bailly#Burak Yılmaz

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