Tümer Metin: "Mauro Icardi bir gün kayak yapıyor, bir gün denize giriyor! Bu nasıl rehabilitasyon?"

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Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyeceği açıklanan Mauro Icardi'nin durumu tartışmaları da beraberinde getirdi.

Eşi Wanda Nara ile Arjantin'e giden yıldız futbolcunun yurt dışında bulunması, kamuoyunda çok tartışıldı.

Galatasaray'ın Sivas'taki puan kaybı sonrası yaptığı basın toplantısında yöneltilen "Kenetlenme, birlik beraberlik vurgusu yaptınız. Takım içinde koruyabildiğinizi düşünüyor musunuz? Icardi üzerinden sormak istiyorum. Sakatlığı her ne kadar devam ediyor olsa da şampiyonluk yarışının bu kadar kızıştığı dönemde takımın yanında olmasını tercih eder miydiniz?" sorusuna Erden Timur, "Icardi'nin dinlendirilmesi önceden de gündemdeydi. Ağrı ile ilgili bir problemi var. Dinlendirilmediği sürece böyle devam edecekti. O da tabii oyununa yansıyordu. Antrenmanlara bile iğneyle çıkmak zorundaydı. Yüzündeki kırık meselesi olunca örtüştü ikisi. Süper Kupa'da maskeyle oynayacaktı. O maçı da oynamak istedi. Ayağına kök hücre benzeri bir uygulama yapıldı. Ağrısını belli bir miktarda azaltacak bir durum. İğne yapılınca belli bir süre antrenman da yapamıyor. Gitmeden hocamızla da görüştü, bize de yazdı. 'Eşimin kontrolleri için yanında olabilir miyim?' dedi. Oraya gitmesi, eşinin de yanında olması açısından önemliydi. Zaman zaman belli özverileri göstermeye çalışan oyuncularda hassas bir durum olduğu zaman hocaların da onların yanında olması yanlış değil. Icardi'nin riske girip, maskeyle oynama arzusu onun isteğiydi." şeklinde bir cevap vermişti.

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TÜMER METİN: BİR GÜN DENİZE GİRİYOR, BİR GÜN KAYAK YAPIYOR

Yorumcu Tümer Metin, benzer sakatlığı futbolculuk döneminde yaşadığını aktarırken rehabilitasyon sürecinin evde dinlenerek gerçekleşmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Tümer Metin'in sözleri şöyle;



"Icardi'yi takip etmiyordum. Önüme düştü baktım Instagram'ına. Icardi bir gün denize giriyor, bir gün kayak yapıyor. Elmacık kemiği kırık, topuktan ciddi sıkıntı yaşayıp haftalarca iğne ile oynamış... Ben topuk sakatlığı geçirdim. Aman maç idman olmasın da evde hücre yenilensin diye uğraşıyorduk. Kayak falan yapamazsın. Göründüğü gibi değil kayak işi. Güç denge isteyen bir şey. Sürekli topuğun üzerindesin. Bir gün deniz bir gün kar. Nasıl rehabilitasyon? 'Hocam bana 5 gün izin ver tatil yapayım?' dersin bu başka bir şey. Ama o zaman kamuoyuna açıklamayı o şekilde yaparsın ben anlarım."

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FENERBAHÇE DERBİSİNDE SAKATLANMIŞTI



Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta attığı gollerle başrol oynayan Mauro Icardi, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanmış ve tedavisine başlanmıştı. Aynı zamanda ayağında da bir sakatlığı bulunan Arjantinli yıldızın bir süre dinlendirileceği açıklanmıştı.

Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi’nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

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