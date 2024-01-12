Galatasaray'ın basın toplantısına damga vuran soru! 'Takım Sivas'ta, Icardi tatilde' sözünden sonra Erden Timur'dan cevap...

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında EMS Yapı Sivasspor ile kozlarını paylaşmıştı. Sarı - kırmızılılar, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakada 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmış ve zirve yarışında yara almıştı. Galatasaray'da Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

Eşi Wanda Nara ile Arjantin'e giden yıldız futbolcunun yurt dışında bulunması, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Sivasspor maçındaki hakem kararlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

"TAKIMIN YANINDA OLMASINI TERCİH EDER MİYDİNİZ?"

Yapılan toplantıda "Kenetlenme, birlik beraberlik vurgusu yaptınız. Takım içinde koruyabildiğinizi düşünüyor musunuz? Icardi üzerinden sormak istiyorum. Sakatlığı her ne kadar devam ediyor olsa da şampiyonluk yarışının bu kadar kızıştığı dönemde takımın yanında olmasını tercih eder miydiniz?" sorusunun gelmesinin ardından Erden Timur yanıt verdi.

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"ICARDI'NİN DİNLENDİRİLMESİ ZATEN GÜNDEMDEYDİ"

Icardi'nin son durumuna dair konuşan Timur, "Erden Timur: "Icardi'nin dinlendirilmesi önceden de gündemdeydi. Ağrı ile ilgili bir problemi var. Dinlendirilmediği sürece böyle devam edecekti. O da tabii oyununa yansıyordu. Antrenmanlara bile iğneyle çıkmak zorundaydı. Yüzündeki kırık meselesi olunca örtüştü ikisi. Süper Kupa'da maskeyle oynayacaktı. O maçı da oynamak istedi. Ayağına kök hücre benzeri bir uygulama yapıldı. Ağrısını belli bir miktarda azaltacak bir durum. İğne yapılınca belli bir süre antrenman da yapamıyor. Gitmeden hocamızla da görüştü, bize de yazdı. 'Eşimin kontrolleri için yanında olabilir miyim?' dedi. Oraya gitmesi, eşinin de yanında olması açısından önemliydi. Zaman zaman belli özverileri göstermeye çalışan oyuncularda hassas bir durum olduğu zaman hocaların da onların yanında olması yanlış değil. Icardi'nin riske girip, maskeyle oynama arzusu onun isteğiydi." ifadelerini kullandı.

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