Tüm spor camiası asrın felaketi için el ele verdi

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Türkiye, dün depremler ve beraberinde gelen acı haberlerle sarsıldı. İlk olarak sabaha karşı saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7, ardından saat 13.17’de merkez üssü yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7.6 şiddetinde depremler meydana geldi.Binlerce insanımızın yaşamını yitirmesine ya da yaralanmasına neden olan depremler, bölgedeki spor kulüplerini de etkilerken çok sayıda sporcu göçük altında kaldı. ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremler sonrası tüm spor camiası kenetlendi ve 4 büyükler başta olmak üzere çok sayıda kulüp yardım kampanyası başlattı.

ELİMİZDEN NE GELİRSE YAPMALIYIZ

Yaşanan depremlere ilişkin tüm kulüpler ve yöneticiler ‘geçmiş olsun’ mesajları yayınlarken, en çarpıcı açıklamalardan biri Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan geldi. Çok büyük bir trajedi yaşandığının altını çizen Ağaoğlu, “Öyle bir noktaya geldik ki, bütün enerjimizi o bölgeye yoğunlaştırmamız lazım. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Enkaz altında kalanların bir an önce çıkarılması en büyük temennimiz. Ama bu işler sadece temenni ile olmuyor. Elimizden ne gelen varsa, yapacağımız gün bugün.

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ERCE ÇOK BÜYÜK PANİK YAŞIYORDU

Sabah Hatayspor Başkanı’nı (Lütfü Savaş) aradım, telefonuna ulaşılamıyordu. Daha sonra futbolculardan Kamil Ahmet Çörekçi’yi ve Erce Kardeşler’i aradım. Kamil Ahmet’e ulaşamadım. Erce daha sonra beni aradı. Çok büyük korku içerisindeydi. Kamil Ahmet’in apartmanda yıkım olduğunu ve fakat sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Erce çok büyük panik yaşıyordu. ‘Burada ruhumu teslim ettim’ yönünde bir şeyler söyledi. İki yardımcı antrenör ve bir oyuncuya ulaşılamadığını söyledi.

TS CLUB’LARDAKİ KIŞLIKLARI BOŞALTTIK

O bölgedeki insanların yardıma ihtiyacı var. Trabzonspor olarak, ilk etapta Trabzon Valiliği koordinasyonunda TS Club’larda ne kadar kışlık ürün; bere, atkı, battaniye, ne kadar kışlık ürün varsa tamamen boşalttık. 1-1.5 tır bir şey olacağını tahmin ediyorum. Bir de İstanbul’dan, piyasadan temin ettiğimiz 1000 civarı, eksi 30 dereceye dayanıklı uyku tulumunu afet bölgesine ulaştıracağız. ‘Kenetlenecek gün bugün’ diyorlar ya, o gün bugün.”