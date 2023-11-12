Tugay Kerimoğlu'ndan Hatayspor-Galatasaray maçı sonrası çıkış: 'Kimse vazgeçilmez değil'

Haberin Devamı

Galatasaray'ın eski oyuncularından Tugay Kerimoğlu, Hatayspor'un 2-1 kazandığı maçı TRT Spor'da yorumladı.

İşte Tugay Kerimoğlu'nun sözleri;

Galatasaraylı oyuncuların akılları biraz Bayern Münih maçında kalmış gibi duruyordu. Oradan dönüş, Hatay deplasmanı zor. Hamleler hem biraz geç kaldı hem de giren oyuncular girdikten sonra çok fazla katkı yapamadı. Süre olarak belki geç girmiş olmaları etkinlik sağlayamamış olabilir ama etkili değillerdi.

KORUMAN LAZIM

Oyun içerisinde ilk yarıda gördüğüm ile ikinci yarıda gördüğüm arasında hiçbir fark yok. Sizin elinizdeki oyuncuların teknik kapasitesi yüksektir. Galatasaray bugün devamlı uzun toplarla oynamayı tercih etti. Oyunun 90 dakika geneli uzun top. Bunu ancak yorgunluk ile bağdaştırabilirim. Kerem'i koruman lazım. Son haftalarda çok eleştiriliyor. Oynadığı mevkii, girdiği pozisyonları kaçırmasıyla eleştiriliyor. Bazen bir oyuncuyu kazanma noktasında inat edersin, sana yüzde 100'ünü verir. Sana geri dönüşü muhteşem olur ama bazı oyuncuyu da kaybetme şansını ona vermemen lazım.

Haberin Devamı

KİMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİL

Bu oyunda kimse vazgeçilmez değildir. Eğer bir oyuncu problemler yaşayıp bu nedenle tepki alıyorsa bazı oyuncularınızı korumak zorundasınız.

OYUNDAN ÇIKAN MUTSUZ

Yorgunluğa her türlü kabulüm. Hepimiz yaşadık. Galatasaray'da oyuna giren mutlu, oyundan çıkan mutsuz. Oyundan alınan oyuncu bana göre takım arkadaşına tepki veriyor, ona saygısızlık yapıyor, hocaya vermiyor. Kötüysen seni değiştirirler. Hocana neyin tepkisini vereceksin ki?