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Tribün liderliğinden başkanlık koltuğuna!

#Alibeyköyspor#Fenerbahçe#Mehmet Duman
Tribün liderliğinden başkanlık koltuğuna
Süleyman Arat

Yıllardır tribün liderliği yaptığı Alibeyköyspor’un başkanlığına seçilen Mehmet Duman, lisanslı ürün satışı, müze ve taraftar kartı gibi projelerle yeni gelir kaynakları yaratıp kulübü en kısa sürede profesyonel liglere taşımayı hedefliyor

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Türk futbolunun 76 yıllık çınarı Alibeyköyspor’da önceki gün yapılan başkanlık seçimi ilginç bir sonuca sahne oldu... Turuncu mavili kulübün başkanlığına, tribün lideri Mehmet Duman seçildi. Seçimde Duman’ın listesi 68 oy alırken, rakibi Kenan Demircioğlu 64 oy aldı. Doğma büyüme Alibeyköylü olan Duman, geçen sezon BAL Ligi’nde baraj maçını kaybederek Süper Amatör Küme’ye düşen kulübü tekrar profesyonel liglere çıkarmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'ye tercih ettim

Alibeyköyspor sevgisinin aileden geldiğini ifade eden Mehmet Duman, “Dedem Mehmet Duman, elimden tutarak ilk maça götürdüğünde yaşım 9’du. Daha sonra bu sevda yüreğimize işledi. 1990’lı yıllarda diğer sevdam olan Fenerbahçe’nin de maçlarına gider, tribün liderliği yapardım ancak semt aşkı ağır bastı. Ben bu arma için elimi taşın altına koydum, başaracağıma inanıyorum ama başaramazsam hiç tereddüt etmeden kulübü daha iyi yönetecek biri çıkarsa görevimi hemen ona devrederim” dedi.

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Önemli futbolcular yetiştirdi

Geçmişte 3 büyüklerde forma giyen Uğur Boral, Okan Koç, Alp Küçükvardar’ı Türk futboluna kazandıran Alibeyköyspor’da öncelikle altyapıyı güçlendireceğini anlatan Duman, “Semtimize kulübün ürünlerinin satılacağı bir mağaza açmak istiyoruz, ardından Alibeyköyspor müzesini açacağız. Bir de kulübe gelir getirmesi için Köykart projemiz var. Bu kartı alan taraftarımız semt esnafından yüzde 20 indirimli alışveriş yapacak” dedi.

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#Alibeyköyspor#Fenerbahçe#Mehmet Duman

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