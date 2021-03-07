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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.03.2021 - 09:58 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'un konuğu Alanyaspor, takımda 3 eksik

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Trabzonspor'un konuğu Alanyaspor, takımda 3 eksik

Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı yenerek zirve yolunda tekrar umutlanan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek bir engeli daha aşmak istiyor.

Trabzonspor deplasmanlarda fırtına gibi esiyor
Trabzonspor deplasmanlarda fırtına gibi esiyor!

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi ve Trondsen'in sakatlıkları bulunuyor.

 

Trabzonsporun konuğu Alanyaspor, takımda 3 eksik

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