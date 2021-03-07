Trabzonspor deplasmanlarda fırtına gibi esiyor!

Süper Lig’de oynadığı 27 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi alan bordo-mavililer, deplasmanda iç sahaya göre daha fazla puan topladı. Karadeniz temsilcisi dış sahada oynadığı 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi ile 29 puan topladı.

Deplasmanda 17 gol atıp 10 gol yiyen Fırtına, +7 averajla iç sahaya göre daha başarılı bir grafik çizdi. Bordo mavililer iç sahada ise 22 puan alabildi. Trabzonspor dış sahada tek yenilgisini 3-1’lik skorla Fenerbahçe karşısında aldı. Fenerbahçe ayrıca bu sezon şimdiye kadar Trabzonspor’u iki maçta da yenebilen tek takım. Bordo mavili ekip diğer dört yenilgisini ise iç sahada Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir, Kasımpaşa ve Galatasaray’dan aldı.

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