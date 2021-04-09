Trabzonspor'un hızını forvetler kesti!

Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşan Trabzonspor’un bu performansında forvet oyuncularının formsuzluğu büyük rol oynadı.

Ligin ikinci yarısında oynanan 12 haftada Caleb Ekuban ve Djaniny Semedo 2’şer, Anthony Nwakaeme ise 1 gol atabildi. Ekuban, ikinci yarıda sadece 4-1 kazanılan Ankaragücü maçında 2 gol atarken, Djaniny aynı karşılaşmada ve deplasmanda 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçında 1’er kez fileleri havalandırdı.

NWAKAEME 9 MAÇTIR SUSKUN

Ligde 9 maçtır gol hasreti yaşayan Nwakaeme ise ikinci yarıdaki tek golünü deplasmanda 2-0 kazanılan Yeni Malatyaspor maçında kaydetti.

Üç forvet oyuncusu, bordo mavili takımın ikinci yarıdaki maçlarda attığı 15 golün 5’ine imza koyabildi. Bu sezon Ekuban 8, Nwakaeme 6, Djaniny ise 5 gol atarken, bu 3 futbolcu Karadeniz ekibine Süper Lig’de toplam 19 gollük katkı sağladı