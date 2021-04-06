Trabzonspor'u tek başına durduran Doğan Alemdar: "Tansiyonum düştü, şekerim düştü..."

Spor Toto Süper Lig'in 2020-21 sezonunda en çok kurtarış yaptığı maçı bordo mavililere karşı oynayan ve mücadeleye damga vuran Doğan Alemdar, rakip takım oyuncularının da övgüsünü aldı.

Kurtarışlarıyla takımının 1 puan almasını sağlayan 18 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar, ''Çok güzel bir duygu. Burada bir puan da olsa üç puan da olsa kaybetmemek önemliydi. Umarım üstüne koyarak devam ederim. Kendimi geliştirerek Uğurcan ağabey gibi olmak isterim. Uğurcan Çakır şu an Türkiye'nin bir numaralı kalecisi. Maçtan sonra tebrik etti. İlk maçımdan sonra da tebrik etmişti. Bu puanı ben değil takım olarak aldık.'' diye konuştu.

"Tansiyonum düştü, şekerim düştü..."

Maçın bitiş düdüğüyle kendini yere bırakan Doğan Alemdar o anları ise şöyle anlattı: ''Son topta biraz başım döndü. Tansiyonum düştü, şekerim düştü galiba. Sonra da maç bitti, kendimi yere attım. İlk pozisyon en zor kurtarışım olabilir. Bakasetas'ın kafa vuruşuydu.''

Bakasetas tebrik etti

Maçtan sonra Kayserispor'un genç kalecisini performansından ötürü kutlayan Trabzonsporlu Bakasetas, "Doğan Alemdar'ı kutluyorum. Çok genç ve yetenekli... Türkiye adına da önemli bir yetenek. Kendisini tebrik ediyorum ve en iyi dileklerimi sunuyorum." dedi.

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