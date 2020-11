Trabzonsporlu Lewis Baker: "Daha iyiye gidebilmek için..."

Baker, Trabzonspor dergisindeki röportajında futbola babasının teşvikiyle başladığını belirterek, takım arkadaşları için mücadeleden kaçmayan bir oyuncu olduğunu ifade etti.

Kendisini kazanılacak her puan ve her top için mücadele etmeyi seven birisi olarak tanımlayan Baker, "Kazanmayı severim. Her zaman kazanmak mümkün olmasa da kazanmaya çalışan, kazanmayı isteyen taraf olmayı tercih eden bir futbolcuyum." değerlendirmesinde bulundu.

Takım sporlarında farklı karakterlere sahip kişilerin birlikte oynadığını belirten Baker, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla sizi daha iyi bir takım bu karakterlerin, farklı kimliklerin bir arada ve doğru şekilde kullanılmasıdır. Ben de bunun böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Hepimizin farklı karakterleri olabilir. Farklı tarzda oyuncular olabiliriz. Bunu hep birlikte kullanabilirsek başarıya ulaşabileceğimizi düşünüyorum."

Baker, Trabzonspor'a transferin son günlerinde dahil olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Genelde futbola odaklanmaya çalışan bir oyuncuyumdur. Futbol dışı konuları, transfer konularını çok fazla düşünen biri değilim. Ancak Trabzonspor'un bana olan ilgisini duyduğumda, Trabzonspor'un sezona ve geleceğe dair projelerinden bana bahsedildiğinde gerçekten bu projelerin içinde olmam gerektiğini hissettim. Bana olan ilgiyi ve takımın projelerini duyduktan sonra takıma katılmam kolay olmuştu. Sürecin bu şekilde geliştiğini söyleyebilirim. Kendi açımdan da iyi bir fırsat olduğunu düşündüm. İyi bir takım var burada. Umuyorum sezon içinde maçlarımızı kazanarak büyük hedeflere ulaşabiliriz."

Bordo-mavili takıma dahil olma sürecinde hocalarının tavsiyesiyle karar verdiğini anlatan 25 yaşındaki futbolcu, "Günün sonunda kararlar bildiğiniz gibi teknik direktörler, hocalar tarafından alınır. Son kararı veren hep onlardır. Ben buraya gelmeden önce de hocamızla çok dürüst bir diyalog yaşadığımı söyleyebilirim. Kendisi bana daha fazla oynama fırsatı bulmam gerektiğini, daha fazla oynamamın benim yararıma olacağını söyledi. Dürüst bir şekilde bana gerçekleri ifade etmişti. Ben de birkaç maç oynamaktansa sezon boyunca oynayabileceğim, en yüksek sayıda forma bulabileceğim yeri tercih eden birisiyim. Kendimi buna hazırlamaya çalışıyorum. Ancak maç oynayarak gelişebilirsiniz." ifadelerini kullandı.



- "Daha iyiye gidebilmek için birbirimizi daha iyi tanıyabilmek için zamana ihtiyacımız var"



Takım olarak her maç üstüne koyarak devam ettiklerini kaydeden İngiliz futbolcu, şu görüşleri paylaştı:

"Oyun tarzımıza bakarsanız buradan ne demek istediğimi de anlayabilirsiniz. Nasıl bir oyun oynama tarzımız, nasıl oynadığımız geleceğe dair neler yapmak istediğimizin ipuçlarını veriyor. Henüz mükemmel durumda olduğumuzu söyleyemem ancak her maç üstüne koyduğumuzu da hepimiz görebiliyoruz. Daha iyiye gidebilmek için, birbirimizi daha iyi tanıyabilmek için zamana ihtiyacımız var. Arkadaşlarımızın karakterlerini tanımamıza ihtiyacımız var. Maçlara bakarsanız eğer daha iyiye gittiğimizi hepimiz görüyoruz. Bu bahsettiğim projenin ve başarının gerçekleşmesi bir günde bir gecede olabilecek bir şey değil. Bu biraz sabrın sonunda gelecek bir şey."

Baker, Trabzonspor'a gelmeden önce takım hakkında araştırma yaparak, fikir edindiğini kaydederek, "İzledim fakat açıkçası geldiğimde daha net görmüş oldum duyduğum ve izlediğim şeyleri. Daha iyi anlamış oldum aslında. Geldiğim ilk günlerde hemen ilk maçımda burada ne kadar yetenekli genç oyuncular olduğunu gördüm. Bu genç ve yetenekli arkadaşlarımızın size maç kazandıracak kalitede olduklarını gördüm. Dolayısıyla bu duyduğum ve gördüğüm şeylerin karşılığını bizzat sahada geldiğim ilk günden itibaren görmüş oldum. Burada çok büyük kalite olduğunu görebiliyorum. " değerlendirmesinde bulundu.

Bordo- mavili takımı gelecek adına çok iyi sinyaller veren, çok iyi potansiyeli olan bir takım olarak nitelendiren Baker, şimdilik Süper Lig'de dört maç oynadığını ve lig hakkında fikirlerinin olduğunu ancak fikirlerinin tam anlamda oluşabilmesi için biraz daha maç oynaması ve tecrübe edinmesi gerektiğini belirtti.

İngiliz orta saha oyuncusu, oyun tarzını Xavi, Thiago Alcantara, Paul Scholes'a benzettiğini ve örnek aldığını işaret ederek, şöyle devam etti:

"Orta sahada kendi pozisyonumu 6 ve 8 numara olarak değerlendirebilirim. Çünkü 10 numara oynayabilmek için farklı yetenek ve kalitelere ihtiyacınız var. Takımımızda da bunun yeterince var olduğunu biliyoruz. Çünkü o pozisyonda oynayan oyuncunun genellikle topu aldıktan sonra dikine gidebilen, topu taşıyabilen karakterde o tarzda oyuncular olması gerektiğini düşünüyorum. Benim kendi tarzıma yakın gördüğüm pozisyonlar 6 ve 8 pozisyonları."

Baker, Hollanda'da Vitesse takımındaki performansını da değerlendirerek, "Siz oyuncu olarak elinizden gelenin en iyisini yapmakla ve kendinizi hazır tutmakla yükümlüsünüz. Bende bunu yapmaya çalışıyorum. Ben geçmişte yaptığım hatalardan belki yapmadığım şeylerden de dersler çıkarıp bunlardan gelecekte de faydalanabilmek istiyorum. Tekrar bahsettiğim gibi ben bu hatalardan dersler çıkarabildiğiniz zamanlarda bu hataların faydalı şeyler olabileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İngiltere, Almanya ve Hollanda'da çeşitli kademelerde forma şansı bulan Baker, İngiltere Premier Lig'in diğer liglere oranla daha fazla fizik güce dayalı, Hollanda futbolunun ise tamamıyla teknik ağırlıklı, Almanya Bundesliga'nın ise hem fiziksel hem de taktiksel futbolun karışımı bir lig olduğunu belirtti.

Baker, Chelsea altyapısında uzun yıllar eğitim alarak, çeşitli tecrübeler edindiğini ifade ederek, "Chelsea Kulübünün kariyerime etkisi, bana faydası tabii ki yadsınamaz. Ancak farklı tecrübeler edinmenin de şu an bulunduğum yerde olmamda büyük fayda sağladığını düşünüyorum. Chelsea birçok oyuncusunu kiralık gönderen, aynı şekilde çok fazla yeteneğe sahip olan ve birçok oyuncusu olan büyük bir kulüp. Kiralık oyuncular üzerine bir çalışması var. Bu oyuncuları takip edecek kişileri de genelde eski profesyonel futbolculardan kurmaya çalışıyorlar. Bu oyuncular sizlerin maçlarını izlerler. Maçlardan sonra sizlerle konuşurlar. Nasıl olduğunuzu, herhangi bir konuda yardıma ihtiyacınızın olup olmadığını sorarlar." değerlendirmesini yaptı.

Sabrın futbolcu için önemli bir unsur olduğuna dikkati çeken İngiliz oyuncu, şöyle devam etti:

"Kariyerinizde her zaman çıkışlar yaşayamazsınız, bazen inişler de yaşayacaksınız. İnişli çıkışlı süreçleriniz olacak. Bu süreçlere göğüs gerebilmek, bu süreçlerin üstesinden gelebilmek için ben sabrın çok önemli bir etkiye sahip olduğunu düşünüyorum. Ne olursa olsun kafa olarak bir sonraki adıma bir sonraki maça her zaman kendinizi hazır tutmanız gerekiyor."

Baker, şu an hayatının genelinin antrenman, ev, aile ve tekrar antrenman döngüsü şeklinde ilerlediğini ifade ederek, vakit buldukça şehri tanıyabilmek ve kendisine bahsedilen güzel yerleri görebilmeye çalıştığını belirtti.

Trabzon'un yemeklerinin harika olduğunu vurgulayan Baker, ailesiyle vakit geçirip, maç kazanmanın kendisini mutlu ettiğini ayrıca sakin bir yapıya sahip olduğunu kaydetti.

Orta saha oyuncusu, bordo-mavili takımın taraftarlarını harika olarak nitelendirerek, pandemi süresinde taraftarsız futbol oynamak zorunda olduklarını ancak taraftarlardan sosyal medya üzerinden birçok pozitif mesaj aldığını ve verdikleri destek için onlara teşekkür etti.

