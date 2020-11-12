MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Trabzonspor'da Abdullah Avcı'ya ilk müjde! Nwakaeme...
GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'da Abdullah Avcı'ya ilk müjde! Nwakaeme...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 12.11.2020 - 10:52 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'da Abdullah Avcı'ya ilk müjde! Nwakaeme...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Sakatlığı nedeniyle son Alanyaspor maçında forma giyemeyen Anthony Nwakaeme büyük oranda iyileşti. Fırtına’nın Nijeryalı yıldızı, 3 günlük izin sonrası dünkü idmanda yer aldı. Nwakaeme'nin milli maç sonrası tamamen hazır olması bekleniyor.

Bordo-Mavili takımın en büyük hücum silahlarından biri olan Nwakaeme, çalışmalara başladı. Kasığındaki sakatlığı nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyen Nijeryalı futbolcu, milli arada eski formuna kavuşacak.

Tedavisi büyük oranda tamamlanan ve ağrıları neredeyse geçen Nwakaeme, dünkü idmanda yer aldı. Oynadığı son Kasımpaşa mücadelesinde 2 gol, 1 asistlik skor katkısı gösteren Nwakaeme, yeni teknik direktör Abdullah Avcı’nın da en güvendiği isimlerden birisi.

Nwakaeme’nin liderliğine çok güvenen Avcı, özellikle bu toparlanma sürecinde onun sergileyeceği futbolu kritik nokta olarak görüyor.

28 gol, 23 asist...

Trabzonspor’daki 3. sezonunu geçiren Nwakaeme, bu periyotta toplam 80 maça çıktı. 31 yaşındaki sol kanat, bu karşılaşmalarda 28 gol atarken, 23 de asiste yaptı.

Bu periyotta Karadeniz ekibinin skora en fazla katkı sağlayan oyuncusu olan tecrübeli futbolcu, 22 Kasım’daki Erzurumspor maçında sahada olmaya hazırlanıyor. (Fanatik)

 

Son Dakika | Trabzonsporda Abdullah Avcıya ilk müjde Nwakaeme...

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle