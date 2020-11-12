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GeriFutbol Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan flaş Sörloth açıklaması! "Türkiye'ye dönerse..."
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 15:42 | Son Güncelleme:

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan flaş Sörloth açıklaması! "Türkiye'ye dönerse..."

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Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan flaş Sörloth açıklaması! "Türkiye'ye dönerse..."
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Almanya'nın Leipzig Kulübü'ne transfer olan golcü oyuncuları Alexander Sörloth'un Türkiye'ye dönmesi halinde ilk hakkın Trabzonspor Kulübünde olduğunu söyledi.

Başkan Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüplerin Sörloth'u ara transferde kadrolarına katmak istediklerine yönelik basında çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

"Sörloth'un Türkiye'ye kiralık veya satılık olarak gelmesi gibi bir durum söz konusu olduğu takdirde ilk hak Trabzonspor Kulübündür." diyen Ağaoğlu, "Trabzonspor Kulübü, bu hakkını kullandığı takdirde Sörloth, Trabzonspor Kulübünden başka hiçbir kulübe gidemez. Bu, uzun süre tartışılarak koydurduğumuz bir maddeydi. Hatta satışta çıkan en son pürüz de diyebiliriz buna. Bu yüzden süreç dahi uzamıştır." ifadesini kullandı.

Ali Naci Küçük: Fatih Terim Marcao-Sörloth takasına 'keşke' derdiGalatasaray muhabirimiz Ali Naci Küçük, Leipzig ile Galatasaray arasındaki Sörloth-Marcao takası iddiasını Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'ya yorumladı. Küçük, 'Böyle bir takasa herkes keşke der, Fatih hocaya ve yönetime sorsanız nerede o günler diye karşılık verir Sörloth Galatasaray taraftarının tüm düşüncelerini olumluya çevirir henüz bir bilgim yok ama bu transferin tek olma ihtimali kiralık olarak gelmesidir.' derken Uğur Yapıcı ise, 'Bir hatırlatma yapmak gerekirse Trabzonspor Sörloth'un Türkiye'ye dönmesi durumunda kendilerinden başka bir kulüpte forma giyemez şeklinde madde koydurdu o yüzden bu iddialar gerçek dışı geliyor.' ifadelerini kullandı.
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Sörloth'un menajerinin ismi ve ülkesinin yanlış yazıldığını da dile getiren Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu oyuncunun menajeri Norveçli Morten'dir. Sörloth, gittiği zaman belirli bir süre orada adaptasyon sorunu yaşayacağını biliyordu. 7-8 maç oynadı. Leipzig gibi takımda ilk 11 de hemen kendisine yer bulamadı diye dönüp başka bir takım arayışına girecek yapıda bir oyuncu değil. Sabırlı ve savaşçı bir futbolcudur. Belirli bir süre geçtikten sonra Yusuf Yazıcı gibi takımda kendisine yer bulacak olup adından söz ettirecektir. Sörloth, savaşçı bir yapıya sahip oyuncudur. Ben bu çıkan haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıttığına da inanmıyorum."

 

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlundan flaş Sörloth açıklaması Türkiyeye dönerse...

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