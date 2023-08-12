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Trabzonspor'dan Edin Vişça hakkında sakatlık açıklaması! Zorlanma ve kanama...

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#Trabzonspor#Edin Vişça#Anadolu Kulüpleri
Trabzonspordan Edin Vişça hakkında sakatlık açıklaması Zorlanma ve kanama...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 14:08

Trabzonspor, Antalyaspor ile oynanan maç sırasında ağrı hissederek devre arası oyundan alınan Edin Vişça hakkında açıklama yaptı.

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Edin Vişça, Trabzonspor'un Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmanın devre arasında oyundan alınmıştı.

Bordo-mavili ekibin Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Edin Vişça’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, “Futbol A Takımımızın Bitexen Antalyaspor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek devre arası oyundan alınan oyuncumuz Edin Vişça’nın, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kasık bölgesinde kasta zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” dedi.

TRABZONSPOR'UN SAKATLIK KABUSU

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Joaquin Fernandez, bordo-mavili ekibin bir hazırlık maçında yediği gol sırasında topu çıkarmak isterken kale direğine çarpmış ve sakatlanmıştı.

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Mislav Orsic ise antrenmanda takım arkadaşının müdahalesi sonrası sağ dizinden sakatlık geçirmiş ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

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#Trabzonspor#Edin Vişça#Anadolu Kulüpleri

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