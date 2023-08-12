Trabzonspor'dan Edin Vişça hakkında sakatlık açıklaması! Zorlanma ve kanama...

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Edin Vişça, Trabzonspor'un Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmanın devre arasında oyundan alınmıştı.

Bordo-mavili ekibin Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Edin Vişça’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, “Futbol A Takımımızın Bitexen Antalyaspor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek devre arası oyundan alınan oyuncumuz Edin Vişça’nın, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kasık bölgesinde kasta zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” dedi.

TRABZONSPOR'UN SAKATLIK KABUSU

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Joaquin Fernandez, bordo-mavili ekibin bir hazırlık maçında yediği gol sırasında topu çıkarmak isterken kale direğine çarpmış ve sakatlanmıştı.

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Mislav Orsic ise antrenmanda takım arkadaşının müdahalesi sonrası sağ dizinden sakatlık geçirmiş ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.