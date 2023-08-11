Trabzonspor'dan anlamlı hareket! Şehit Eren Bülbül unutulmadı

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Trabzonspor; Şehit Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Emir Yuşa Atıcı’nın aile bireylerini Antalyaspor maçında ağırladı.

Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan; 6 sene önce terör saldırısında şehit olan Eren Bülbül'ün annesine, şampiyonluk kupası temsili maketi ve ‘Eren Bülbül’ yazılı bir forma takdim etti.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hain terör örgütü PKK’nın 11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon’un Maçka ilçesinde şehit ettiği Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay’ımız Ferhat Gedik ile 11 Ağustos 2021 yılında başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı’nın ailelerini ve Şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’in ailesini temsilen Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Barış Kesici’yi Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Papara Park’ta oynayacağımız Bitexen Antalyaspor maçında misafir ettik.

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Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerimiz, Şehit Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Emir Yuşa Atıcı’nın aile bireylerine ve Şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’in ailesini temsilen Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Barış Kesici’ye şampiyonluk sezonumuza ait imzalı formalarımızı ve şampiyonluk kupamızı hediye ederek sabırlar diledi."