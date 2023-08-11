Canlı anlatım: Trabzonspor Antalyaspor maçı

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Trendyol Süper Lig 1. hafta maçında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

Maçta ikinci devre oynanıyor

Trabzonspor 1-0 Antalyaspor

Gol: 9' Denswil

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Umut Bozok

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Bahadır, Ömer Toprak, Güray, Erdal, Larsson, Kaluzinski, Erdoğan, Bytyqi, Buksa

İlk hafta maçını evinde oynadığı son beş Süper Lig sezonunun dördüne galibiyetle başlayan Trabzonspor, sadece geçen sezon Beşiktaş'a seyircisi önünde 3-1 mağlup oldu.

Antalyaspor'un deplasmanda açtığı son yedi Süper Lig sezonunda da oynadığı ilk hafta maçları berabere bitmezken kırmızı-beyazlılar galibiyetleri tek farklı skorlarla aldı, mağlubiyetlerin tamamında en az ikişer gol yedi.

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Trabzonspor'un başında seyircisi önünde çıktığı üç maçı da kazanan Nenad Bjelica, Süper Lig tarihinde bordo-mavili ekipte görev yaptığı ilk dört iç saha karşılaşmasını kazanan ilk yabancı teknik direktör olmak istiyor. Trabzonspor forması giyen Trezeguet, geçen sezon Antalyaspor'a karşı sahaya çıktığı iki Süper Lig maçında da gol katkısı yaptı.

Edin Visca'nın Süper Lig kariyerinde Antalyaspor'dan daha fazla gole katkı sağladığı tek rakibi Kasımpaşa.

Antalyaspor'un yeni transferi Erdoğan Yeşilyurt, Süper Lig'deki son golünü Nisan 2023'te Sivasspor formasıyla Trabzonspor filelerine gönderdi.

Nenad Bjelica, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında 2+ maça çıkan yabancı teknik direktörler arasında en yüksek gol ortalamasına sahip isim konumunda.

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat 21:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.