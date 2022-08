Trabzonspor'dan ayrılan Andreas Cornelius Kopenhag'a geldi! Yerine kim gelecek? Sözleşme detayları...

Danimarka temsilcisi Kopenhag, Trabzonspor forması giyen Andreas Cornelius'un transferi konusunda bordo mavili ekiple anlaşmaya varıldığını sabah saatlerinde resmen açıklamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Danimarkalı futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ardından resmi sözleşmeyi imzalamak üzere Danimarka'ya geldi.

6 milyon euro bonservis bedeliyle ülkesinin takımına dönen Cornelius, Danimarka'da yoğun ilgiyle karşılandı.

İŞTE KOPENHANG'IN CORNELIUS AÇIKLAMASI

Kopenhag'a gelen Danimarkalı milli futbolcu, sağlık kontrolünden geçecek ve daha sonra bireysel konularda görüşmeler yapacak. Sözleşme nihayetleninceye kadar basına herhangi bir açıklama yapılmayacak. Sağlık kontrolleri tamamlanıncaya ve sözleşme görüşmeleri sonuçlandıktan sonra bilgilendirme yapılacak.

TRABZONSPOR KAP'A BİLDİRDİ

Profesyonel futbolcumuz Andreas Evald Cornelius'in, FC Kobenhavn'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Kobenhavn, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 6.000.000.-EUR ödeme yapacaktır.

FUTBOLA BAŞLADIĞI KULÜP

Futbola Kopenhag altyapısında başlayan Andreas Cornelius, 2021/22 sezonunun başında 5.12 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Trabzonspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı futbolcu, 3 kupayla tamamlanan sezonda toplam 42 maça çıkıp 17 gol ve 5 asist yapmıştı.

Danimarkalı santrfor kariyerine başladığı Kopenhag'da toplam 6 sezon forma giymişti.

Öte yandan Kopenhag, Şampiyonlar Lig Play-Off'unda Trabzonspor'u elemişti.

20 MİLYON EURO'LUK ÖZEL MADDE İDDİASI

Trabzonspor ile 3 yıl daha sözleşmesi olan Andreas Cornelius'un sözleşmesinde Türk kulübü olmaması şartıyla 20 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi bulunuyordu.

TRABZONSPOR, ICARDI'NIN ŞARTLARINI SORDU

Andreas Cornelius ile yollarını ayıran Trabzonspor, Mauro Icardi'yi gündemine aldı. Fransızların dünyaca ünlü Spor gazetesi L'Équipe, Galatasaray'ın yakın temasta olduğu Arjantinli golcü için Trabzonspor'un da nabız yokladığını yazdı.

Habere göre; bordo mavili ekip, 29 yaşındaki futbolcunun durumunu sormak için PSG ile temas kurdu. Mauro Icardi transferi için başkent temsilcisinin şartlarını soran Trabzonspor, deneyimli oyuncudan kötü haber aldı. Arjantinli futbolcunun, Trabzonspor'a sıcak bakmadığı belirtildi.

ICARDI İÇİN KRİTİK GÜN BUGÜN

Mauro Icardi için kritik tarih 31 Ağustos yani bugün. Eğer Avrupa’da transfer tahtasının kapanacağı bu tarihte İtalya ya da İngiltere’den PSG’nin onaylayacağı teklif almazsa Wanda Nara’nın da onanıyla Türkiye ihtimali güçlenecek.

UMUT BOZOK İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Trabzonspor, Fransa ekibi Lorient takımında forma giyen Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı.

DHA'nın haberine göre UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenip yolunu UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürecek olan Trabzonspor, bir süredir görüştüğü Lorient ile 25 yaşındaki oyuncu Umut Bozok'un transferi konusunda anlaşma sağladı.

Süper Lig'den Galatasaray'ın da Transfer listesinde olan santrfor, bordo mavili ekiple 3 yıllık anlaşmaya imza atacak. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, oyuncuyu birkaç gün içerisinde kente getirerek takıma dahil edecek.

BAKAMBU GELİYOR MU?

Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Cedrid Bakambu için Marsilya'ya resmi teklifte bulundu. Sabah Spor'dan Yunus Emre Sel'in haberine göre; 31 yaşındaki oyuncuyla görüşen bordo-mavili yöneticiler, futbolcuyu ikna ederken Fransız kulübünün de gün içerisinde onay vermesi halinde transfer kesinlik kazanacak.

2014-15 sezonu yaz transfer döneminde FC Sochaux'dan 1.8 milyon Euro'ya Bursaspor'a transfer olan Cedric Bakambu 1 sezon yeşil-beyazlı formayı giymiş ve sonrasında 7.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Villarreal gitmişti.

2018'de 40 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Çin takımı BJ Guoan'ın yolunu tutan 31 yaşındaki Kongo asıllı Fransız yıldız geçen sezon devre arasında Marsilya'ya geldi. Bakambu bu sezon sonradan oyuna dahil olduğu 3 maçta 1 asistlik katkı sağlarken, geçtiğimiz sezon ise 21 maçta 4 gol, 1 asist kaydetmişti.

MARTIAL İÇİN TEKLİF YAPILDI

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Fransız golcü Anthony Martial'i gündemine aldı. TRT Spor'da yer alan habere göre, bordo mavililer, Anthony Martial için Manchester United'a teklif yaptı. Manchester United ile Trabzonspor arasında sürdürülecek görüşmelerin ardından transferin netleşeceği kaydedildi.

2015 yılında Monaco'dan Manchester United'a 60 milyon Euro'ya transfer olan Anthony Martial, İngiliz devinde 270 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 79 gol kaydeden Martial, 51 de asist yaptı. Geçen sezonun ocak ayında İspanyol ekibi Sevilla'ya kiralanan yıldız golcü, çıktığı 12 maçta 1 gol 1 asist üretmişti.

