Son Dakika: Fenerbahçe ile adı geçiyordu... Trabzonspor’da üçüncü bomba Lucas Biglia mı?

Bordo mavillerin, geçen sezon Karagümrük’te başarılı bir performans sergileyen Lucas Biglia ile ilgilendiği öğrenildi. orta sahada oyunu yönlendirecek bir isim arayan teknik direktör Abdullah Avcı’nın yönetime Biglia’nın ismini verdiği, bordo mavililerin de, Karagümrük’ün opsiyonunu kullanıp kontratını 1 yıl uzattığı 35 yaşındaki yıldız için İstanbul ekibiyle temas kurulduğu belirtildi.

FENERBAHÇE DE TAKiPTE

Bordo mavililerde Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun bugün mevkidaşı Süleyman Hurma ile bir araya geleceği ve ilk etapta 500 bin Euro önereceği ifade edildi.

Trabzonspor’un tecrübeli oyuncu için rakamı 750 bin Euro’ya çıkarabileceği de gelen haberler arasında. öte yandan F.Bahçe’nin de İtalyan futbolcuyu transfer etmek için girişimlere başladığı öğrenildi. Karagümrük ile başarılı bir sezon geçiren Arjantinli, 35 maçta 3 gol atıp 2 de asist yapmıştı.