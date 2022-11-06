Trabzonspor'da Trezeguet'den maç sonu açıklama: 'Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyoruz'

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Süper Lig'de Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da Trezeguet, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi kazanmayı hak ettiklerine vurgu yapan Trezeguet, "Bugün 2 kaybetmiş olmamız bizim adımıza zor bir durum. Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Bu bir futbol ne yazık ki. Çok sıkı çalışıyoruz. Ligde ve Avrupa'da kazanmaya çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisni yapıyoruz. Denemeye devam etmemiz gerekiyor. Bugüne kadar çok maç kazandık, bundan sonra da kazanmaya devam edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

LARSEN: 'HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ'

Bordo-mavililerin bek oyuncusu Larsen ise "2-0'ı elde ettikten sonra olayın buraya gelmesinden ötürü hayal kırıklığı yaşıyoruz. Hafta boyunca 3 puan için çalıştık ama gerçekleşmedi. 2-0'dan buraya gelmesi çok üzücü" şeklinde konuştu.

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Gbamin ise "Maça iyi başladık. 2-0'dan 2-2 oldu. Kendi evimizde böyle goller yemiyorduk. 3 puan istiyorduk ama olmadı. Önümüzdeki haftalarda umarım kazanarak devam ederiz" ifadelerini kullandı.