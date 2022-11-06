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Trabzonspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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#Trabzonspor-Konyaspor Maçı#Trabzonspor-Konyaspor Maçı Ne Zaman
Trabzonspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 17:49

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam sahasında Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak. Ligde geçen haftayı maç yapmadan geçiren bordo-mavililer, 11 maçta 21 puanla 6. sırada, Arabam.com Konyaspor ise 12 maçta 20 puan elde ederek 7. sırada yer alıyor. Peki, Trabzonspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Trabzonspor sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı cezaları, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Bruno Peres de sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. İşte, Trabzonspor-Konyaspor maçı hakkında bilgiler...

Trabzonspor-Konyaspor maçı 6 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Trabzonspor-Konyaspor maçı beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Gomez.

Konyaspor: Šehić, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Paz, Soner, Hadžiahmetović, Michalak, Bytyqi, Diouf

EV SAHİBİNİNDEN SON DETAYLAR

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Geçtiğimiz hafta Spor Toto Süper Lig'i "bay" geçen Trabzonspor, hafta arası Ferencvaros'u 1-0 yenip UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nu 3. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off'larına katılma hakkı kazandı.

Bordo-mavili ekipte Konyaspor mücadelesi öncesi Eren Elmalı (sarı kart) ve Yusuf Yazıcı (kırmızı kart) cezalı.

Takımla antrenmanlara başlayan Edin Vişça ile Bruno Peres'in Dünya Kupası arasından sonra forma giyebilecek duruma gelmeleri bekleniyor. Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Emrehan Gedikli hâlâ sakat.

TD Abdullah Avcı "Gbamin, Hamsik & Bakasetas" orta üçlüsü ile maça başlayacak.

İki bölgede "8+3 kuralı" nedeniyle belirsizlik var...

Sağ bekte Hüseyin Türkmen ya da Jens Stryger Larsen forma giyecek. Sağ açıkta Djaniny veya Abdülkadir Ömür'ü izleyeceğiz.

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