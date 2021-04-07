MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'da puan kayıpları arttı! Son 7 haftada...
GeriFutbol Trabzonspor'da puan kayıpları arttı! Son 7 haftada...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 07.04.2021 - 10:05 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da puan kayıpları arttı! Son 7 haftada...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor'da puan kayıpları arttı! Son 7 haftada...

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un son haftalarda puan kayıpları arttı.

Ligin ilk 8 haftasında aldığı kötü sonuçların ardından göreve getirdiği teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkışa geçerek zirve yarışı içine giren bordo-mavililer, son haftalarda ise düşüş yaşadı.

Abdullah Avcı beraberliğe rağmen umutlu: Dominant bir takım olacağız
Abdullah Avcı beraberliğe rağmen umutlu: Dominant bir takım olacağız

Ligde Abdullah Avcı yönetiminde ilk 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 9 puan yitiren Karadeniz ekibi, son 7 haftada ise 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 12 puan kaybetti.

- 7 hafta 9 puan alabildi

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 7 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra bu başarılı periyodu aradı.

Ligin 19. ile 25. haftaları arasında yakaladığı seri ile 7 maçta 21 puan toplayan bordo-mavili takım, daha sonraki 7 haftada ise 9 puan elde edebildi.

 

Trabzonsporda puan kayıpları arttı Son 7 haftada...

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi