Trabzonspor'da puan kayıpları arttı! Son 7 haftada...

Ligin ilk 8 haftasında aldığı kötü sonuçların ardından göreve getirdiği teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkışa geçerek zirve yarışı içine giren bordo-mavililer, son haftalarda ise düşüş yaşadı.

Ligde Abdullah Avcı yönetiminde ilk 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 9 puan yitiren Karadeniz ekibi, son 7 haftada ise 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 12 puan kaybetti.



- 7 hafta 9 puan alabildi



Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 7 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra bu başarılı periyodu aradı.

Ligin 19. ile 25. haftaları arasında yakaladığı seri ile 7 maçta 21 puan toplayan bordo-mavili takım, daha sonraki 7 haftada ise 9 puan elde edebildi.

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