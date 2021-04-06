Abdullah Avcı beraberliğe rağmen umutlu: Dominant bir takım olacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 berabere kaldıkları Hes Kablo Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İstatistik olarak rekor kırabileceklerini söyleyen Avcı, "Oyun böyle. Güzelliği bu. Bugün istatistik olarak çok rekor kırmışızdır. Kaybettiğimiz yerde değerli olan buydu. Direk var, 28 şut var. Her şeyi denedik. Ne diyebilirim ki takıma. İkinci yarıda 15-20 dakikada pas ve koşu şiddetini artırabilirdik. Bunlar sana önemli kazançlardır aslında. Rakip kalecisini de tebrik etmek lazım. Kayserispor savunmayı da iyi yaptı" dedi.

"GELİŞIYORUZ"

Gelecek sezon oyuncu kalitesini artırmaları gerektiğini belirten deneyimli teknik adam, "Biz her şeyi denedik. En çok gol yiyen takımdan en az gol yiyen takım olduk. Kalecisi, milli takım kalecisi oldu. Uğurcan, geçen sezon ligin en çok kurtarış yapan kalecisiydi. Takımımız gelişiyor. Artık tek kalan topu çizgiden geçirmek. Biz de ayaklar belirleyici. İnişler çıkışlar var. Yola devam. Oyuncu sayısı ve kalitesini artırma çalışmaları da yapıyoruz. Bugünkü oyundan memnunum. Çabuk gelişen bir takımız ama oyuncu kalitesini artırabilirsek Trabzonspor gelecek sezon önemli hedeflere koşacaktır. Buna inancım ve duygularım tamdır" şeklinde konuştu.

"DAHA DOMİNANT BİR TAKIM OLACAĞIZ"

Gelecekte daha dominant bir takım olacaklarını ifade eden Abdullah Avcı, "Geçmişi irdeleyen değil, oradan ders çıkaran bir yapım var. Trabzonspor büyük takımdır. Dominant oyun oynar. Gelecek sezon en tepeye, en zirveye oynayacak. Mevcut planları, oyun içinde formasyonları değiştirebiliyoruz. Sonuç da almamız gerekiyor. Her şeyi denedik ama bugün sonuç alamadık. Yeni transferlerle birlikte pratikler artacak ve daha güçlü, daha dominant bir takım olacağız. Bu takım buraya sonuçlar alarak, kazanarak, gelişerek ve bir de kupa alarak buraya kadar geldi. Rekabetin, oyuncu sayısının artması kaliteyi artıracaktır" ifadelerini kullandı.