Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altın fiyatlarında rota yeniden oluşturulacak Kader günü yarınAltın fiyatlarında rota yeniden oluşturulacak! Kader günü yarın#Altın Fiyatları
7 yaşındaki Baharın kahreden ölümü Üzerine baza kapağı düştü...7 yaşındaki Bahar'ın kahreden ölümü! Üzerine baza kapağı düştü...#Amasya
Giresunspor, Fenerbahçeye sürpriz yapmak istiyorGiresunspor, Fenerbahçe'ye sürpriz yapmak istiyor#Giresunspor
Esenyurtta eski sevgiliden korkunç pusuEsenyurt'ta eski sevgiliden korkunç pusu!#Esenyurt
Avustralya’da sokaklar karıştı Kovid-19 aşısı eyleminden akılalmaz görüntülerAvustralya’da sokaklar karıştı! Kovid-19 aşısı eyleminden akılalmaz görüntüler#Avustralya
Hataysporun hedefi üst sıralarda kalıcı olmakHatayspor'un hedefi üst sıralarda kalıcı olmak#Hatayspor
AB ordusu fikri yeniden alevlendiAB ordusu fikri yeniden alevlendi#AB
Yetim maaşında önemli karar Mahkeme haklı buldu...Yetim maaşında önemli karar! Mahkeme haklı buldu...#Yetim Maaşı
Kanye West, Kim Kardashianı aldatıp aldatıp övünmüşKanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş!#Kim Kardashian Kanye West
Didem Kınalı, Bülent Serttaşı polise şikayet etti miDidem Kınalı, Bülent Serttaş'ı polise şikayet etti mi?#Didem Kınalı
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'ün büyük şanssızlığı! 126 gün sonra döndü ama...

#Trabzonspor#Trabzonspor Haberleri#Dorukhan Toköz

Dorukhan Toköz, 126 gün sonra görev yaptığı Kasımpaşa maçında sahayı sakatlanarak terk etmek zorunda kaldı.

Haberin Devamı

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz, iyileşip forma giydiği ilk karşılaşmada sakatlanarak tekrar şanssızlık yaşadı.

Bordo-mavili takımın lig ve Avrupa'da oynadığı ilk 8 resmi müsabakada forma giyemeyen ancak düzeldikten sonra hafta sonundaki Kasımpaşa maçında 84. dakikada oyuna dahil olan Dorukhan, maç sonunda sakatlandı.

Trabzonsporda Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toközden kötü haber

İlgili Haber:Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz'den kötü haber

Ligde geçen sezon Beşiktaş formasıyla 15 Mayıs'ta Göztepe deplasmanında son dakikada oyuna giren Dorukhan, 126 gün sonra Trabzonspor formasıyla görev yaptığı Kasımpaşa maçında sahayı sakatlanarak terk etmek zorunda kaldı.

Sağ uyluk üst adale tendonunda gerilme ve ödem tespit edilen futbolcu, 10 gün sahalardan uzak kalacak. Dorukhan'ın İttifak Holding Konyaspor ve ardından Aytemiz Alanyaspor maçlarında görev yapamayacağı bildirildi.
Dorukhan, 6 dakika görev yaptığı bordo-mavili takımda tekrar sahalardan uzak kaldı.

3 eksik

Trabzonspor'da Dorukhan'ın yanı sıra Abdulkadir Parmak ve Trondsen'in sakatlıkları devam ediyor. Bu futbolcular da İttifak Holding Konyaspor maçında görev yapamayacak.

Kasımpaşa maçında sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın sol uyluk arka adalesinde grade 1 kas yaralanması tespit edildiği ve bu futbolcunun da 10 gün forma giyemeyeceği belirtildi.

Haberin Devamı

Djaniny dönüyor

Trabzonspor'un Galatasaray ve Kasımpaşa ile oynadığı maçlarda forma giyemeyen golcü oyuncusu Djaniny Semedo'dan ise iyi haber geldi.

Golcü futbolcunun takımla çalışmalara başladığı, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosunda yer alabileceği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Trabzonspor Haberleri#Dorukhan Toköz