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Son dakika: Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz'den kötü haber

#Trabzonspor#Abdulkadir Parmak#Dorukhan Toköz
Son dakika: Trabzonsporda Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toközden kötü haber

Trabzonspor kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz’ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

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Trabzonspor kulüp doktoru Hakan Çelik'in Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz ile ilgili açıklaması şu şekilde:

"Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanan Abdulkadir Parmak’ın yapılan muayenesi ve bugün çekilen MR’ı neticesinde sol uyluk arka adalesinde grade 1 kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir. Aynı müsabakada rakip oyuncuyla girdiği ikili mücadelede sağ kalçasına aldığı darbe sonrası zorlanma tespit edilen Dorukhan’ın ise çekilen MR’ında sağ uyluk üst adale tendonunda gerilme ve ödem tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"

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#Trabzonspor#Abdulkadir Parmak#Dorukhan Toköz