Trabzonspor'da Başkan Doğan, Teknik Direktör Bjelica ve futbolcular güven tazeledi

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Trabzonspor’un önceki gün Beşiktaş karşısında elde ettiği 3-0’lık tarihi zafer, bordo mavili camiada teknik direktör Nenad Bjelica ve futbolcularla ilgili tüm endişeleri ortadan kaldırmakla kalmadı; uzun süredir sıkıntılı olan başkan Ertuğrul Doğan’ı da rahatlattı. Karadeniz ekibi için ‘bir galibiyetten çok daha fazlası’ anlamına gelen bu zaferin kazandırdıkları özetle şöyle:

1- Yeniler çok iyi oynadı, ümit verdi

Takıma yeni katılan Batista Mendy ile Paul Onuachu, forma giydikleri ilk maçta mükemmele yakın performans sergiledi. Fransız önlibero Mendy orta sahaya büyük güç katarken, perdeyi açan golü atan Onuachu, skor üretmede yaşanan sorunları çözebilecek kalitede olduğunu gösterdi.

2- Bjelica taktik dehasını gösterdi

Teknik direktör Bjelica, ne kadar iyi bir taktisyen olduğunu Beşiktaş maçında bir kez daha kanıtladı. Rakibin zayıf yönlerini tespit edip o bölgelerden atak yapan Trabzonsporlu futbolcular 3 puanı 3 golle alırken, Aboubakar, Cenk Tosun, Rashica ve Muleka gibi kaliteli forvetlere sahip rakibine sadece 1 kez isabetli şut şansı tanıdı.

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3- Bakasetas ve Visca geri döndü

Beşiktaş maçında harika bir frikik golü atan Bakasetas yaşadığı sevinci, “Birden fazla nedenden dolayı zafere çok ihtiyacım vardı. Bunun üzerine inşa etmemiz ve uzun sezon boyunca tutarlı olmamız gerekiyor” sözleriyle dile getirirken, Visca attığı golün yanı sıra istekli oyunu ve fit görüntüsüyle kötü günleri geride bıraktığını gösterdi.