Son Dakika: TFF'den Stefan Kuntz açıklaması! Yollar ayrıldı mı?

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un görevden alındığı iddialarını yalanladı. Federasyondan yapılan açıklamada Alman teknik direktörün çarşamba günü toplantıya çağırıldığı belirtildi.



"TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u Toplantıya Davet Etti" başlığıyla servis edilen açıklama şöyle;



"Bir süredir yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberler ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmiştir.

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Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu"

MİLLİ TAKIM İÇİN KRİTİK SÜREÇ

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri'nde 12 Ekim'de Hırvatistan deplasmanına çıkacak. Ay-yıldızlılar ardından 15 Ekim'de Letonya'yı konuk edecek. D Grubu'nda 5 maç yapan Türkiye 10 puanla 2. sırada yer alırken, 1 maç eksik olan Hırvatistan aynı puanla lider durumda.



5'er maç oynayan Ermenistan ile Galler de 7'şer puanla 3 ve 4. sırayı paylaşıyor.

AVCI, TERİM, YALÇIN İSİMLERİ KONUŞULUYORDU

Medyada çıkan haberlerde Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığı, TFF'nin yeni teknik direktör için Abdullah Avcı, Fatih Terim, Sergen Yalçın gibi isimlerine gündemine aldığı iddia ediliyordu.