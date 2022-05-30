Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun büyük pişmanlığı! "Manchester City'den gelen 23 milyon Euro'luk teklif..."

Haberin Devamı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluk ve kulübün bundan sonraki hedefleri hakkında Bein Sports'a konuştu.

Ahmet Ağaoğlu; şampiyonluk sürecinde yaşananlar, başarıya götüren takım planlaması, rakip takımların durumları, transferler ve gelecek hedefleri gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu.

AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

"Biz yönetime geldiğimiz zaman, bizi bekleyen sıkıntıların farkındaydık. Yaklaşık 32 senedir Trabzonspor yönetiminin çevresinde olduğum için, 30 yıl önemli bir birikim. Camiayı tanımak ve beklentileri algılamak açısından. Şampiyonluğu ilan ettikten sonra taraftarımıza ve camiamıza teşekkür ettim. Daha önce hiç olmayan sabrı bize gösterdiler ve bize inandılar. 2019-2020 sezonu bizim için erken bir şampiyonluk olurdu. Sürekli o yarışın içinde olduğumuzu ifade etmiştik. Geldiğimizden bir sonraki sene UEFA'da gruplara kaldık. Ama orada pandeminin etkisiyle, çok zorlu bir süreç oldu. İlk defa seyircisiz maçlar oynandı. Gerçekten çok zordu. Belirli bir süre ara verildi. Orada ivme kaybettik. Doğal olarak farklı faktörler de devreye girdi. Sezonu ikinci tamamladık. UEFA ile imzalanan bütçeye aykırılıktan dolayı Avrupa'dan men cezası aldık. O süreç bizi olumsuz etkiledi. Camia bize orada sabır gösterdi. Orayı camianın da desteğiyle çok kısa sürede atlattık. Takip eden sene lige istediğimiz başlangıcı yapamadık. 20-25 milyon Euro gelir bekliyorsunuz, Avrupa'dan gelince bunlardan mahrum kalıyorsunuz."

Haberin Devamı

BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN BÜTÇELERİ...

"Trabzonspor'un geliri birse, Beşiktaş'ın üç buçuk. Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin beş buçuk. Ama bir şeyi de ihmal etmeyelim 12 milyon Euro bütçeli Konyaspor bu sene herkese kök söktürdü. Burada önemli olan bir şey var. Fazla para harcayıp başarı elde edemeyeceğinizi gösteriyor. Güçle zekayı birleştirmeniz gerekiyor. Bazı insanların anlayamadığı şey şu; biz son iki senedir tamamen kendi işimize odaklandık. Sağımıza, solumuza bakmadık. Sahanın içine odaklandık. Kendi eksiklerimizden gelen kayıpları başkalarına kesmedik. Sporun farklı branşlarında bu var, diğerlerini suçla. Bu yapılan bir şey ama sürekli yapınca camianız da size inanmamaya başlıyor. 'Sizin hiç mi suçunuz yok?' diye soruyor. Son 3 ayda bizi bunların içine çekmeye çalıştılar. Biz hep geri çekildik, bunlara verilecek cevap vardı ama o gün değildi. Trabzonspor, sadece saha içine odaklandı."

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Trabzonspor'da Abdullah Avcı şampiyonluğun sırrını açıkladı Haberi görüntüle

"RAKİPLERİMİZDEN BAZILARI HOCA İLE ANLAŞMAMIŞTI"

"Biz geçen sezonun şubat ve mart aylarında bu sezonun planlamasını yaptık. Transfer listesi hazırdı nisanda. Hazırlık maçları, kamp programı belliydi. Biz bunları yaparken rakiplerimizden bazıları hoca ile anlaşmamıştı. Hocanızla imzalamadığınız zaman, transfer de yapınca, antrenör gelince sistemime uymuyor deyip ayağına daha top değmeden, cebine de para koyup bir başka takıma göndermek zorunda kalıyorsunuz oyuncuyu."

"UEFA'NIN BİR RAPORU YAYINLADI"

"Ülke futbol ekonomisi çok kritik bir noktada, çok ciddi bir krizin ortasında. UEFA'nın bir raporu yayınladı. Kimse farkında değil. 3 ülkenin futbol bütçesi negatifte. Bunlardan biri Türkiye. Türkiye, eksi yüzde 150. Sadece oraya bakınca bile ne kadar bir açmaz içinde olduğunu görüyorsunuz futbol ekonomisinin."

Haberin Devamı

"NWAKAEME'YE EN YÜKSEK TEKLİFTE BULUNDUK"

"Temasta bulunduğumuz 10-12 oyuncu var. Nwakaeme'ye yapabileceğimiz en yüksek teklifte bulunduk. 33 yaşına gelmesi beni endişelendirmiyor ama benim bütçem belli. Bu sınırlarda kalmak zorundayım."

"PAHALI BİR TRANSFERDİ"

"Visca iyi bir iş yaptı. Şampiyonluğa da katkı sağladı ama benim standartlarımda pahalı bir transferdi. Öyle paralar verdiğiniz de uykularım kaçıyor. Tek mutluluğum, o paranın ülke futbolunun içerisinde kalması. Berat, Siopis ve Bakasetas transferlerinde de aynısı söyledim"

"YURT DIŞINDAN TEK RESMİ TEKLİF AHMETCAN'A"

"Uğurcan'ın takımda kalmasından yanayım. Uğurcan söz konusu olduğu zaman şöyle bir duruyorum. Şu an için yurt dışından tek resmi teklif Ahmetcan Kaplan'a geldi."

Haberin Devamı

"HAYATIMIN PİŞMANLIĞI"

"Abdülkadir Ömür'e Manchester City'den gelen 23 milyon Euro'luk teklifi reddetmem, hayatımın pişmanlığı. Yusuf'u verdikten 3 gün sonra gelmişti."

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI

"Sivasspor, şampiyon olursa şöyle bir sıkıntı olur, kutlamalardan rahatsız olan insanlar var. 'O oranın takımı, neden burada kutlama yapıyor' diye. İstanbul'da 3-5 milyon Sivaslı var. Onlar sanırım otobüsle Sivas'a gidip kutlama yapacak. Tabii bunlar işin şakası. Herkes şampiyonluğunu istediği yerde kutlayabilir, ülkenin herhangi bir toprak parçası kimsenin tekelinde değil, hele Boğaz Köprüleri."