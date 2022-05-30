Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor, Stefano Denswil için Bologna’yı bekliyor | Transfer haberi

#Transfer#Trabzonspor#Stefano Denswil
Trabzonspor, Stefano Denswil için Bologna’yı bekliyor | Transfer haberi

Hem stoper hem de sol bekte oynayarak Abdullah Avcı’nın defanstaki jokeri olan Stefano Denswil’i yeniden kiralamak için Bologna’ya teklif sunan bordo mavililer, İtalyan kulübünden cevap bekliyor.

Haberin Devamı

Göztepe’den Halil Akbunar ve Olympiakos’tan Georgios Masouras’ı renklerine bağlamak için büyük çaba sarf eden Trabzonspor yönetimi, diğer yandan iç transferi bitirmeye çalışıyor.

Bordo mavili yönetim, bu sezon kiralık olarak forma giyen Hollandalı savunmacı Stefano Denswil’i en azından bir yıl daha takımda tutabilmek için girişimlerini sürdürüyor.

29 yaşındaki futbolcunun bonservisine sahip olan Bologna’ya yeniden kiralama teklifinde bulunan Trabzonspor, İtalyan ekibinden gelecek cevaba göre hareket edecek. Bologna yönetiminin Denswil ile ilgili kararını bu hafta içinde bildirmesi bekleniyor.

Gözden Kaçmasın

Ağaoğlundan Ahmet Çalıkın ailesine taziye ziyaretiAğaoğlu'ndan Ahmet Çalık'ın ailesine taziye ziyaretiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Trabzonspor#Stefano Denswil

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

Türkiye 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü! Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

#Mavi Bayrak
Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

#Google

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

Türkiye 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü! Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

#Mavi Bayrak
Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

#Google