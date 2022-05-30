Trabzonspor, Stefano Denswil için Bologna’yı bekliyor | Transfer haberi

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Göztepe’den Halil Akbunar ve Olympiakos’tan Georgios Masouras’ı renklerine bağlamak için büyük çaba sarf eden Trabzonspor yönetimi, diğer yandan iç transferi bitirmeye çalışıyor.

Bordo mavili yönetim, bu sezon kiralık olarak forma giyen Hollandalı savunmacı Stefano Denswil’i en azından bir yıl daha takımda tutabilmek için girişimlerini sürdürüyor.

29 yaşındaki futbolcunun bonservisine sahip olan Bologna’ya yeniden kiralama teklifinde bulunan Trabzonspor, İtalyan ekibinden gelecek cevaba göre hareket edecek. Bologna yönetiminin Denswil ile ilgili kararını bu hafta içinde bildirmesi bekleniyor.