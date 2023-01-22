Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor'da Bakasetas'tan gol sevinci açıklaması: Canımı yakan gol sevinci...

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Süper Lig#İstanbulspor
Trabzonsporda Bakasetastan gol sevinci açıklaması: Canımı yakan gol sevinci...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 22:50

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor'u sahasında 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da Yunan oyuncu Bakasetas ve Mısırlı yıldız Trezeguet açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Trabzonsporlu oyuncular Bakasetas ve Trezeguet, 4-0 kazandıkları İstanbulspor maçını değerlendirdi.

"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI"

Trabzonspor'da Mısırlı oyuncu Trezeguet, attığı gol ve galibiyetin kendisi için önemli olduğuna değinerek, "Harika bir taraftar grubumuz var. Bizi desteklemeye her maç geliyorlar ve biz de onları her maç mutlu etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Trezeguet, maçın ikinci yarısında oyuna dahil olmasıyla ilgili soruya ise, "Benim için önemli değil. Önemli olan takımın kazanması ve takım her zaman önde gelir. Hocanın böyle bir kararı olmuş olabilir. Önemli olan Trabzonspor'un 3 puan alması ve şehrin mutlu olması" ifadesini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Trabzonsporda Abdullah Avcıdan taraftara çağrıTrabzonspor'da Abdullah Avcı'dan taraftara çağrı!Haberi görüntüle

Trabzonsporda Bakasetastan gol sevinci açıklaması: Canımı yakan gol sevinci...

Haberin Devamı

"BÜYÜK ŞEYLER SÖYLEMEK İÇİN ERKEN"

Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Bakasetas, büyük şeyler söylemek için çok erken olduğunu belirterek, müsabakaların son anına kadar savaşmaları gerektiğini söyledi.

Trabzonspor'da Yunan oyuncu Bakasetas, şampiyon olmak için hem içeride hem deplasmanda kazanmaları gerektiğini belirterek, "Şampiyon olmak istiyorsanız hem içeride hem de deplasmanda kazanmak zorundasınız. İçerideki maçlarda oynamak daha kolay olabiliyor, çünkü taraftarınızın önünde oynuyorsunuz. Deplasman maçlarına motive olmak kendi içinizde oluşan bir durum, çünkü taraftarınız yok. Biz de bunu başarmalıyız. Büyük şeyler söylemek istemiyorum çünkü büyük şeyler söyleyebilecek pozisyonda değiliz. Bugünkü gibi savaşırsak ve son saniyeye kadar mücadele edersek doğru yolun bu olduğunu düşünüyorum. Bugün de öyle oldu. Takım son ana kadar mücadele etti" diye konuştu.

Gol sevinciyle ilgili olarak ise Bakasetas, "Çok fazla bunu yapacağımı söyleyemem açıkçası çünkü canımı yakan gol sevinci. Belki bazı maçlar da olabiliyor. Klasik gol sevincim bu olmayacak bunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Süper Lig#İstanbulspor

BAKMADAN GEÇME!

9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız

9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız?

#Sağlık
Lüks mutfakların karanlık yüzü

Lüks mutfakların karanlık yüzü

#Noma
BİR SORUDAN FAZLASI | Kardeşimin yanında hep gölgede kalıyorum, ben nerede yanlış yaptım

BİR SORUDAN FAZLASI | Kardeşimin yanında hep gölgede kalıyorum, ben nerede yanlış yaptım?

#Kardeş Kıskançlığı