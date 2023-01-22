Trabzonspor'da Bakasetas'tan gol sevinci açıklaması: Canımı yakan gol sevinci...

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Trabzonsporlu oyuncular Bakasetas ve Trezeguet, 4-0 kazandıkları İstanbulspor maçını değerlendirdi.

"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI"

Trabzonspor'da Mısırlı oyuncu Trezeguet, attığı gol ve galibiyetin kendisi için önemli olduğuna değinerek, "Harika bir taraftar grubumuz var. Bizi desteklemeye her maç geliyorlar ve biz de onları her maç mutlu etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Trezeguet, maçın ikinci yarısında oyuna dahil olmasıyla ilgili soruya ise, "Benim için önemli değil. Önemli olan takımın kazanması ve takım her zaman önde gelir. Hocanın böyle bir kararı olmuş olabilir. Önemli olan Trabzonspor'un 3 puan alması ve şehrin mutlu olması" ifadesini kullandı.

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"BÜYÜK ŞEYLER SÖYLEMEK İÇİN ERKEN"

Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Bakasetas, büyük şeyler söylemek için çok erken olduğunu belirterek, müsabakaların son anına kadar savaşmaları gerektiğini söyledi.

Trabzonspor'da Yunan oyuncu Bakasetas, şampiyon olmak için hem içeride hem deplasmanda kazanmaları gerektiğini belirterek, "Şampiyon olmak istiyorsanız hem içeride hem de deplasmanda kazanmak zorundasınız. İçerideki maçlarda oynamak daha kolay olabiliyor, çünkü taraftarınızın önünde oynuyorsunuz. Deplasman maçlarına motive olmak kendi içinizde oluşan bir durum, çünkü taraftarınız yok. Biz de bunu başarmalıyız. Büyük şeyler söylemek istemiyorum çünkü büyük şeyler söyleyebilecek pozisyonda değiliz. Bugünkü gibi savaşırsak ve son saniyeye kadar mücadele edersek doğru yolun bu olduğunu düşünüyorum. Bugün de öyle oldu. Takım son ana kadar mücadele etti" diye konuştu.

Gol sevinciyle ilgili olarak ise Bakasetas, "Çok fazla bunu yapacağımı söyleyemem açıkçası çünkü canımı yakan gol sevinci. Belki bazı maçlar da olabiliyor. Klasik gol sevincim bu olmayacak bunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.