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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan taraftara çağrı!

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig
Trabzonsporda Abdullah Avcıdan taraftara çağrı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 21:49

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de İstanbulspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

İlk yarı çok fazla belki üretmedik, gol bulduk, bulabilirdik. Rakibin bu durumda olması, onu planlamış, çok doğru bir plan. Devre arasında görüntüler de gösterdik. Merkezden stoperlerin nasıl çıkması gerektiğiyle alakalı. Oyunun hızını istedik. Olunca, oyun daha farklı skora gitti. Konsatrasyonları iyiydi, kazanmak, kazanma alışkanlığını yeniden kazanmak önemli

DAHA FARKLI OLABİLİRDİ

Kupada da yorgun olan, zaman zaman dinlendirmek durumunda olduğumuz, tekrar sıcak tutmak istediğimiz oyuncular vardı. Hepsini bir şekilde kullandık ve doğru cevaplar aldık. Daha farklı da olabilirdi. Daha fazla pozisyona girdik. Doğru zamanda bir galibiyet daha aldık. Oyuncularıma teşekkür ederim

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HEP DESTEKLERİNİ VERSİNLER

Taraftarımıza her zaman olduğu gibi o desteklerini, takıma, bana gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Buna desteklerine devam etsinler. Sonuna kadar oyunun içinde olsunlar. Hep desteklerini versinler. Trabzonspor onlar için güzellikler yapmaya devam edecek

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig

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